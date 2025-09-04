Малоизвестные усадьбы и дачи в окрестностях Петербурга: шепот прошлого в зеленых лабиринтах

Они предлагают уникальный опыт уединения, исторического исследования и любования природной и архитектурной красотой.

Санкт-Петербург — город, который щедро делится своим имперским величием, демонстрируя помпезность Петергофа, Царского Села и Павловска. Эти парадные резиденции притягивают толпы туристов, предлагая блеск золота и совершенство регулярных парков.

Однако для тех, кто ищет более интимное прикосновение к истории, стремится к уединению среди природы и готов отправиться в небольшое путешествие во времени, окрестности Петербурга хранят свои тайны — малоизвестные усадьбы и дачи.

Эти зеленые оазисы, часто со следами былого величия или в состоянии живописных руин, предлагают уникальный взгляд на другую сторону петербургской жизни — дачную культуру, загородные имения дворян и интеллигенции, где каждый камень и каждое старое дерево хранят шепот забытых историй.

Давайте отправимся в небольшое путешествие по этим скрытым жемчужинам.

Усадьба Ропша (Ропша, Ломоносовский район)

Всего в нескольких десятках километров от Петербурга, недалеко от Петергофа, находится одна из самых трагичных и живописных усадеб — Ропша.

Известная с петровских времен, она помнит времена Петра III, Екатерины Великой, Павла I. Здесь был расположен дворец, спроектированный Антонио Ринальди.

Сегодня Ропша — это величественные руины дворца, которые производят сильное впечатление. Огромный пейзажный парк с каскадными прудами, аллеями и старыми липами окружает полуразрушенные стены, добавляя месту флёр меланхолии и таинственности.

Когда-то здесь были рыбные ловли, водяные мельницы и паровая машина.

Усадьба Демидовых в Тайцах (пос. Тайцы, Гатчинский район)

Эта усадьба — один из ранних образцов русского классицизма, построенная для богатейших промышленников Демидовых по проекту Ивана Старова, архитектора Таврического дворца.

Сохранился главный усадебный дом (хотя и перестроенный, но сохраняющий классические черты) и, что самое ценное, обширный пейзажный парк в английском стиле, с прудами, каналами, искусственными гротами, мостиками и старинными деревьями.

Парк удивительно живописен в любое время года, располагая к долгим и неспешным прогулкам. Известно, что здесь бывали художники-передвижники, включая Илью Репина.

Дача Дурново / Дача Гаусвальд (Каменный остров, Б. Аллея, 15)

Один из самых ярких образцов северного модерна в Петербурге, расположенный на живописном Каменном острове, который сам по себе является зеленым оазисом.

Построенная в начале XX века для семьи Гаусвальд, эта дача поражает своей асимметрией, сложной крышей, деревянным декором, башенками и обилием окон.

Она выглядит как сказочный терем или замок. Несмотря на то что дача хорошо известна любителям архитектуры, она остается в стороне от массовых туристических маршрутов.

Мыза Ивановка (пос. Ивановка, Лужский район)

Эта усадьба находится значительно дальше от Петербурга, но является настоящей жемчужиной деревянного зодчества и примером «сохранения через забвение».

Бывший усадебный комплекс семьи Пуниных-Рудневых, где сохранились уникальные деревянные постройки конца XIX – начала XX века в стиле модерн с элементами народной архитектуры.

Здесь царит атмосфера дачи дореволюционной интеллигенции, где время словно остановилось. Усадьба поддерживается энтузиастами и принимает посетителей.