Меншиковский дворец: от первого камня до сибирской ссылки — роскошь и падение любимца Петра

Построенный первым среди каменных дворцов новой столицы, Меншиковский дворец стал зеркалом взлета и падения самого могущественного сподвижника Петра Великого.

На Васильевском острове, у самой Невы, стоит здание, которое по праву можно назвать свидетелем рождения и становления Санкт‑Петербурга — Меншиковский дворец.

Это не просто красивое строение, это первый каменный дворец новой российской столицы, заложенный в 1710 году.

Он служил резиденцией и рабочим кабинетом для Александра Даниловича Меншикова, всесильного фаворита Петра I, человека, который из простого денщика вырос до светлейшего князя и фактического правителя страны после смерти императора.

История дворца неразрывно связана с головокружительной карьерой его хозяина, его невероятным богатством, его безграничной властью и, увы, его трагическим падением.

Рождение каменной сказки: как строился первый дворец

Когда Петр I только начинал строить Санкт‑Петербург, большинство зданий были деревянными.

Появление каменного дворца Меншикова стало важной вехой, символом прочности и европейских амбиций новой столицы. Дворец строился с размахом, достойным самого богатого человека России.

Его проектировали известные европейские архитекторы — Джованни Мариа Фонтана и Готфрид Шедель.

Внешне он напоминал голландские дворцы, с высоким цокольным этажом, большими окнами и декоративными элементами. Интерьеры были еще более впечатляющими.

Здесь не экономили ни на чем: стены украшали голландские изразцы и расписные панно, полы выкладывали наборным паркетом из ценных пород дерева, потолки покрывала роскошная лепнина и роспись.

Мебель, предметы искусства, посуда — все привозилось из Европы, символизируя не только богатство, но и стремление Меншикова соответствовать европейским стандартам роскоши и культуры.

Дворец был оснащен по последнему слову техники того времени, включая систему отопления.

Хозяин дворца: пиры, приемы и государственные дела

Меншиковский дворец был не только жилым домом, но и одним из главных центров политической и светской жизни Петербурга первой четверти XVIII века.

Здесь жил сам Александр Данилович с семьей, здесь располагались его служебные помещения. Меншиков, обладавший огромной властью и влиянием, постоянно принимал иностранных послов, знатных вельмож, купцов.

В парадных залах дворца гремели балы, устраивались пышные пиры и ассамблеи, сопоставимые по масштабу с теми, что проводились в царских резиденциях.

Быт Меншикова был воплощением роскоши и демонстрации его положения.

Слуг было несчетное множество, стол ломился от угощений, а сам князь, несмотря на свое простое происхождение, умел держать себя с достоинством, соответствующим его титулам.

Он был человеком энергичным, властным, порой деспотичным, но преданным Петру и делу строительства новой России.

Его дворец был отражением его самого — грандиозного, деятельного и жаждущего признания.

От величия к забвению: судьба дворца

Жизнь дворца была тесно связана с судьбой его владельца.

В 1727 году, после смерти императрицы Екатерины I (которую Меншиков помог возвести на престол), светлейший князь, попытавшийся взять власть в свои руки при юном Петре II, попал в опалу.

Его лишили всех титулов и состояния и отправили в сибирскую ссылку. Огромное имущество Меншикова, включая дворец на Васильевском острове, было конфисковано в казну.

С этого момента дворец перестал быть частной резиденцией.

В разное время здесь размещались Первый кадетский корпус (одно из старейших военно‑учебных заведений России), различные учреждения.

Интерьеры перестраивались, приспосабливаясь к новым функциям, и многие изначальные элементы были утрачены.

Дворец сегодня: свидетель эпохи

К счастью, в XX веке была проведена масштабная реставрация Меншиковского дворца, целью которой стало воссоздание его облика и интерьеров времен Петра Великого и самого Меншикова.

Сегодня дворец является филиалом Государственного Эрмитажа и открыт для посетителей.

Прогуливаясь по его залам — по Янтарной анфиладе (пусть и воссозданной, но напоминающей об утраченной Янтарной комнате), по Ореховому кабинету, по парадной столовой — можно представить себе размах жизни первого хозяина, увидеть, как выглядел быт высшей знати петровской эпохи.

Меншиковский дворец стоит на Неве как живое напоминание о бурной и противоречивой эпохе Петра Великого, о быстротечных судьбах и о том, как много историй хранят старые каменные стены Санкт‑Петербурга.