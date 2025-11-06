Городовой / Город / Без дыма и огня: Петербург прожил 2025‑й без лесных пожаров
Опубликовано: 6 ноября 2025 10:38
Global Look Press / Svetlana Vozmilova/

В период высоких температур сотрудники лесничества осуществляли пешее патрулирование для контроля ситуации в лесах.

В нынешнем году в Санкт-Петербурге не зафиксировано ни одного лесного пожара. Такую информацию предоставили представители городского комитета по благоустройству.

За прошедший тёплый сезон проведены работы по расчистке почти 84 километров минерализованных полос и 50 километров квартальных просек.

Для спецтехники обеспечили удобные подъезды к 26 водоёмам. Установлено 155 информационных табличек и стендов, которые напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и не разводить костры во время засухи.

Регулярно проводится наблюдение за лесными участками: используется система видеонаблюдения, лесники патрулируют территории.

Недавно стало известно, что в Гатчине причиной пожара стал телефон на зарядке.

Автор:
Юлия Аликова
Город
