Не бойтесь, шею не намылят: чем знаменит Прачечный мост в Петербурге

Эта старинная переправа — один из первых каменных символов Петербурга, и её история кристально чиста.

Прачечный мост, перекинутый через реку Фонтанку, соединяет 1-й Адмиралтейский и Безымянный острова в самом сердце города.

Его простое, почти бытовое название часто вызывает улыбки у туристов, но за этой скромной вывеской скрывается один из важнейших памятников раннего петербургского мостостроения.

Чистое имя и забавные страхи

Название моста, как и многих других в Петербурге, предельно функционально.

Неподалёку, на углу Фонтанки и бывшей Сергиевской улицы, располагались дворцовые прачечные.

Именно это "чистое" соседство и подарило переправе её имя.

Конечно, сегодня это порождает шутки.

Некоторые гости города с опаской ступают на мост, иронично предполагая, что здесь им могут "намылить шею". Но бояться нечего: единственное, что можно получить на Прачечном мосту, — это великолепный вид и прикосновение к истории.

Пионер каменного зодчества

За забавным названием скрывается серьёзный исторический статус.

Прачечный мост — один из старейших каменных мостов Петербурга.

Более того, это была первая трёхпролётная каменная переправа в городе.

Он строился одновременно с гранитными набережными Невы у Летнего сада, как часть грандиозного проекта по приданию столице парадного, каменного облика.

Вместе с Эрмитажным и Верхне-Лебяжьим мостами он составляет тройку пионеров каменного мостостроения, которые дошли до наших дней.

Так за бытовым и немного смешным названием скрывается важный памятник инженерного искусства XVIII века, который и сегодня надёжно служит городу, храня память о временах, когда Петербург только "одевался в гранит".