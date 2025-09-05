Не бойтесь, шею не намылят: чем знаменит Прачечный мост в Петербурге

Прачечный мост, перекинутый через реку Фонтанку, соединяет 1-й Адмиралтейский и Безымянный острова в самом сердце города.
Его простое, почти бытовое название часто вызывает улыбки у туристов, но за этой скромной вывеской скрывается один из важнейших памятников раннего петербургского мостостроения.
Чистое имя и забавные страхи
Название моста, как и многих других в Петербурге, предельно функционально.
Неподалёку, на углу Фонтанки и бывшей Сергиевской улицы, располагались дворцовые прачечные.
Именно это "чистое" соседство и подарило переправе её имя.
Конечно, сегодня это порождает шутки.
Некоторые гости города с опаской ступают на мост, иронично предполагая, что здесь им могут "намылить шею". Но бояться нечего: единственное, что можно получить на Прачечном мосту, — это великолепный вид и прикосновение к истории.
Пионер каменного зодчества
За забавным названием скрывается серьёзный исторический статус.
Прачечный мост — один из старейших каменных мостов Петербурга.
Более того, это была первая трёхпролётная каменная переправа в городе.
Он строился одновременно с гранитными набережными Невы у Летнего сада, как часть грандиозного проекта по приданию столице парадного, каменного облика.
Вместе с Эрмитажным и Верхне-Лебяжьим мостами он составляет тройку пионеров каменного мостостроения, которые дошли до наших дней.
Так за бытовым и немного смешным названием скрывается важный памятник инженерного искусства XVIII века, который и сегодня надёжно служит городу, храня память о временах, когда Петербург только "одевался в гранит".