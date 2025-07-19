Небесная галерея Зимнего: кто же наблюдает за городом с высоты уже более 250 лет

Зимний дворец — это сердце Санкт‑Петербурга, его архитектурный символ и свидетель многих исторических событий.
Миллионы глаз восхищаются его величественными фасадами, роскошными интерьерами и масштабами.
Но не все обращают внимание на детали, расположенные высоко над головой — на статуи и вазы, венчающие балюстраду дворца по всему его периметру.
Эти фигуры — неотъемлемая часть архитектурного замысла, призванная завершить облик здания и добавить ему особого смысла.
Они образуют своеобразную «небесную галерею», которая уже несколько веков смотрит на город, меняющийся под её каменным (или металлическим) взором.
Росчерк Растрелли: зачем статуи на крыше?
Создатель нынешнего облика Зимнего дворца, великий архитектор Бартоломео Франческо Растрелли, задумал здание в пышном стиле русского барокко.
Для этого стиля характерны динамичность, обилие декора, стремление к вертикальным акцентам и созданию живописного силуэта на фоне неба.
Именно для достижения этого эффекта Растрелли украсил балюстраду на крыше дворца многочисленными скульптурами и вазами. Изначально их было 108 статуй и 26 ваз.
Они не просто украшали, но и придавали зданию легкость, ритм, делали его завершенным.
Скульптуры словно «оживляли» массивный объем дворца, связывая его с небесами.
Они символизировали величие Российской империи, ее мощь, славу и добродетели, связанные с образом правящей императрицы Елизаветы Петровны.
Каменные герои, ставшие металлическими: из чего они сделаны?
Первые скульптуры, установленные на крыше Зимнего дворца по проекту Растрелли, были выполнены из песчаника.
Этот материал был относительно прост в обработке, но, увы, оказался недостаточно стойким к суровому и влажному петербургскому климату. Уже в начале XIX века стало ясно, что фигуры разрушаются под воздействием ветра, дождя и мороза.
Началась постепенная замена оригинальных скульптур на копии, выполненные из более долговечного материала — меди.
Эти работы велись под руководством таких архитекторов, как Карло Росси и другие.
Медные фигуры изготавливались методом выколотки или литья, а затем устанавливались на место старых каменных.
Таким образом, те скульптуры, которые мы видим на крыше Зимнего сегодня, являются в основном медными копиями, созданными в XIX и последующих веках, но повторяющими замысел Растрелли.
Кто смотрит на город: мифы и аллегории на высоте
Скульптуры на крыше Зимнего дворца изображают разнообразные фигуры.
Среди них — персонажи античной мифологии: боги и герои, которые в эпоху барокко и классицизма часто использовались как символы определенных качеств или явлений.
Здесь можно встретить фигуры, олицетворяющие добродетели (Справедливость, Благоразумие), искусства (Музы) и науки, воинскую славу и государственное могущество.
Например, могли быть представлены аллегории Победы, Изобилия, Славы.
Эти фигуры несли сложную символическую программу, прославляя императорскую власть и идеалы эпохи.
Каждая статуя, каждый элемент декора был призван говорить языком символов о величии монарха и государства.
Молчаливые свидетели: истории под небесами
Эти скульптуры и вазы уже более 250 лет смотрят на происходящее внизу.
Они были немыми свидетелями дворцовых переворотов, смены императоров и эпох. Под ними проходили парады и демонстрации, гремели выстрелы и звучали речи.
Они видели кареты первых лиц государства и трамваи, автомобили и пешеходов разных поколений. Они пережили революции, войны, блокаду Ленинграда. Ветер трепал их медные тоги, дожди и снег омывали их лики, солнце золотило их формы.
Они — молчаливые хранители историй, разворачивавшихся на Дворцовой площади и вдоль Невы.
Их вид сверху — это взгляд сквозь время на постоянно меняющийся, но по‑прежнему величественный город.
Небесная галерея Зимнего дворца — это не просто архитектурный декор.
Это живая часть истории, воплощенная в металле и камне, напоминание о замысле великого архитектора и о событиях, свидетелями которых стали эти фигуры.
В следующий раз, оказавшись перед Зимним дворцом, обязательно поднимите взгляд — там, на высоте, вас встретит безмолвный взгляд античных богов и аллегорических фигур, которые продолжают наблюдать за городом, храня его тайны под небесами.