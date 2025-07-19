Небесная галерея Зимнего: кто же наблюдает за городом с высоты уже более 250 лет

Над парадным обликом Зимнего дворца застыла целая галерея скульптур, каждая из которых хранит свою тайну и наблюдает за жизнью Петербурга.

Зимний дворец — это сердце Санкт‑Петербурга, его архитектурный символ и свидетель многих исторических событий.

Миллионы глаз восхищаются его величественными фасадами, роскошными интерьерами и масштабами.

Но не все обращают внимание на детали, расположенные высоко над головой — на статуи и вазы, венчающие балюстраду дворца по всему его периметру.

Эти фигуры — неотъемлемая часть архитектурного замысла, призванная завершить облик здания и добавить ему особого смысла.

Они образуют своеобразную «небесную галерею», которая уже несколько веков смотрит на город, меняющийся под её каменным (или металлическим) взором.

Росчерк Растрелли: зачем статуи на крыше?

Создатель нынешнего облика Зимнего дворца, великий архитектор Бартоломео Франческо Растрелли, задумал здание в пышном стиле русского барокко.

Для этого стиля характерны динамичность, обилие декора, стремление к вертикальным акцентам и созданию живописного силуэта на фоне неба.

Именно для достижения этого эффекта Растрелли украсил балюстраду на крыше дворца многочисленными скульптурами и вазами. Изначально их было 108 статуй и 26 ваз.

Они не просто украшали, но и придавали зданию легкость, ритм, делали его завершенным.

Скульптуры словно «оживляли» массивный объем дворца, связывая его с небесами.

Они символизировали величие Российской империи, ее мощь, славу и добродетели, связанные с образом правящей императрицы Елизаветы Петровны.

Каменные герои, ставшие металлическими: из чего они сделаны?

Первые скульптуры, установленные на крыше Зимнего дворца по проекту Растрелли, были выполнены из песчаника.

Этот материал был относительно прост в обработке, но, увы, оказался недостаточно стойким к суровому и влажному петербургскому климату. Уже в начале XIX века стало ясно, что фигуры разрушаются под воздействием ветра, дождя и мороза.

Началась постепенная замена оригинальных скульптур на копии, выполненные из более долговечного материала — меди.

Эти работы велись под руководством таких архитекторов, как Карло Росси и другие.

Медные фигуры изготавливались методом выколотки или литья, а затем устанавливались на место старых каменных.

Таким образом, те скульптуры, которые мы видим на крыше Зимнего сегодня, являются в основном медными копиями, созданными в XIX и последующих веках, но повторяющими замысел Растрелли.

Кто смотрит на город: мифы и аллегории на высоте

Скульптуры на крыше Зимнего дворца изображают разнообразные фигуры.

Среди них — персонажи античной мифологии: боги и герои, которые в эпоху барокко и классицизма часто использовались как символы определенных качеств или явлений.

Здесь можно встретить фигуры, олицетворяющие добродетели (Справедливость, Благоразумие), искусства (Музы) и науки, воинскую славу и государственное могущество.

Например, могли быть представлены аллегории Победы, Изобилия, Славы.

Эти фигуры несли сложную символическую программу, прославляя императорскую власть и идеалы эпохи.

Каждая статуя, каждый элемент декора был призван говорить языком символов о величии монарха и государства.

Молчаливые свидетели: истории под небесами

Эти скульптуры и вазы уже более 250 лет смотрят на происходящее внизу.

Они были немыми свидетелями дворцовых переворотов, смены императоров и эпох. Под ними проходили парады и демонстрации, гремели выстрелы и звучали речи.

Они видели кареты первых лиц государства и трамваи, автомобили и пешеходов разных поколений. Они пережили революции, войны, блокаду Ленинграда. Ветер трепал их медные тоги, дожди и снег омывали их лики, солнце золотило их формы.

Они — молчаливые хранители историй, разворачивавшихся на Дворцовой площади и вдоль Невы.

Их вид сверху — это взгляд сквозь время на постоянно меняющийся, но по‑прежнему величественный город.

Небесная галерея Зимнего дворца — это не просто архитектурный декор.

Это живая часть истории, воплощенная в металле и камне, напоминание о замысле великого архитектора и о событиях, свидетелями которых стали эти фигуры.

В следующий раз, оказавшись перед Зимним дворцом, обязательно поднимите взгляд — там, на высоте, вас встретит безмолвный взгляд античных богов и аллегорических фигур, которые продолжают наблюдать за городом, храня его тайны под небесами.