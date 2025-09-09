Небесный экипаж: как у аэропорта «Пулково» появилась Взлётная улица

Есть в Петербурге названия, которые не оставляют простора для фантазии, а прямо указывают на свое место и предназначение.
Взлётная улица — одна из них. Этот крошечный проезд длиной чуть более 180 метров находится именно там, где и должен: в Авиагородке, в двух шагах от аэропорта "Пулково".
Город для тех, кто в небе
История этого района началась задолго до того, как его улицы получили свои громкие имена.
Авиагородок начали строить еще в начале 1930-х годов как посёлок для сотрудников и специалистов растущего аэропорта.
Здесь появились первые жилые дома, школа, магазин и медпункт — всё, что нужно для жизни тех, чья работа была неразрывно связана с небом.
Долгое время местные проезды либо не имели названий, либо носили временные, технические наименования.
Построение на карте
Ситуация изменилась в 1976 году, когда всему кварталу решили дать единую, тематическую систему названий.
Именно тогда безымянные улицы превратились в слаженный "экипаж".
Так на карте появилась Взлётная улица, которая идеально вписалась в новую топонимическую логику: она идёт параллельно улице Пилотов и перпендикулярно Штурманской и Вертолётной.
Это не просто набор красивых имён, а целая система координат, которая навсегда закрепила авиационную идентичность этого уникального района Петербурга.