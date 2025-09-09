Городовой / Город / Небесный экипаж: как у аэропорта «Пулково» появилась Взлётная улица
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Небесный экипаж: как у аэропорта «Пулково» появилась Взлётная улица

Опубликовано: 9 сентября 2025 13:43
Взлетная ул.
Небесный экипаж: как у аэропорта «Пулково» появилась Взлётная улица
Городовой ру

Целый городской квартал, где даже улицы выстроились в единый авиационный экипаж.

Есть в Петербурге названия, которые не оставляют простора для фантазии, а прямо указывают на свое место и предназначение.

Взлётная улица — одна из них. Этот крошечный проезд длиной чуть более 180 метров находится именно там, где и должен: в Авиагородке, в двух шагах от аэропорта "Пулково".

Город для тех, кто в небе

История этого района началась задолго до того, как его улицы получили свои громкие имена.

Авиагородок начали строить еще в начале 1930-х годов как посёлок для сотрудников и специалистов растущего аэропорта.

Здесь появились первые жилые дома, школа, магазин и медпункт — всё, что нужно для жизни тех, чья работа была неразрывно связана с небом.

Долгое время местные проезды либо не имели названий, либо носили временные, технические наименования.

Построение на карте

Ситуация изменилась в 1976 году, когда всему кварталу решили дать единую, тематическую систему названий.

Именно тогда безымянные улицы превратились в слаженный "экипаж".

Так на карте появилась Взлётная улица, которая идеально вписалась в новую топонимическую логику: она идёт параллельно улице Пилотов и перпендикулярно Штурманской и Вертолётной.

Это не просто набор красивых имён, а целая система координат, которая навсегда закрепила авиационную идентичность этого уникального района Петербурга.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще