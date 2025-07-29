От глясе до пломбира: как Петербург полюбил мороженое

История мороженого в Петербурге — это увлекательный путь от элитарного императорского десерта до всенародно любимого советского пломбира, отразивший в своем вкусе смену целых эпох.

Кажется, что в холодном и строгом Петербурге любовь к ледяному десерту должна быть чем-то противоестественным.

Однако история доказывает обратное: на протяжении трех столетий мороженое было для города не просто лакомством, а настоящим социальным явлением, которое демонстрировало контраст между роскошью императорских балов и всенародной любовью к советскому пломбиру.

Императорское лакомство: ледяная роскошь для избранных

Мороженое, или “глясе” на французский манер, появилось в России в XVIII веке и сразу же стало привилегией высшего света.

Это был экзотический и невероятно дорогой десерт, подаваемый на балах и ассамблеях при императорском дворе.

Производство было сложным и трудоемким. В специальных аппаратах — “мороженицах” — смешивали густые сливки, яичные желтки, сахар и фруктовые пюре. Емкость вращали вручную в деревянной кадке, обложенной колотым льдом с солью. Каждый шарик мороженого был результатом долгого и кропотливого труда.

Изначально мороженое было доступно лишь во дворцах. Но в XIX веке в Петербурге открылись первые кондитерские европейского уровня, самой знаменитой из которых была кондитерская Вольфа и Беранже на Невском проспекте. Мороженое было не едой, а символом статуса и роскошной жизни.

Советская эра: мороженое как народное достояние

Революция смела старый мир вместе с его роскошными десертами, но в 1930-е годы произошло немыслимое: бывший предмет роскоши стал одним из символов нового, советского быта.

“Приказ” Микояна: “отцом” советского мороженого считается нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. После поездки в США он провозгласил: “Мороженое должно стать массовым продуктом питания по доступным ценам”.

Магия ГОСТа: секрет легендарного вкуса советского мороженого — в строжайшем ГОСТе 117-41 . Никаких растительных жиров — только цельное молоко, сливочное масло, сахар и натуральные загустители.

Иконы вкуса: у каждого советского ребенка были свои фавориты: пломбир в вафельном стаканчике, эскимо на палочке, “Лакомка” и особое “Ленинградское” в шоколаде с орехами.

Параметр Имперская эпоха Советская эпоха Статус Элитарная роскошь, предмет статуса. Массовый продукт, народное достояние. Состав Сливки, яйца, дорогие фрукты. Цельное молоко, сливочное масло по ГОСТу. Технология Ручное производство в “мороженицах”. Промышленное производство на хладокомбинатах. Места продажи Дворцы, дорогие кондитерские. Уличные киоски, кафе-мороженое, гастрономы.

История мороженого в Петербурге — это идеальная иллюстрация истории самого города.

Она прошла путь от изысканного и недоступного “глясе” для аристократов до любимого всеми, демократичного пломбира, чей вкус стал символом целой эпохи и до сих пор вызывает у многих теплую ностальгию. Это вкус, в котором застыла история.