От злой крысы до «маленькой Швейцарии»: двойная жизнь петербургских Шушар

Это название знакомо каждому, кто читал "Золотой ключик", но реальные Шушары — не сказочная каморка, а один из самых быстрорастущих и противоречивых районов Петербурга.

Расположенный в Пушкинском районе, посёлок Шушары вошёл в состав Петербурга лишь в 1990-х, но уже успел стать символом бурной застройки окраин.

Его в шутку называют "маленькой Швейцарией", но жизнь здесь далека от идиллии.

Давайте разберёмся, что скрывается за этим именем.

Крыса, граф и железнодорожный переезд

Самая яркая ассоциация с Шушарами — литературная. Именно так звали злобную крысу, которая сторожила потайную дверцу в каморке папы Карло.

Как же имя петербургского посёлка попало в сказку Алексея Толстого?

Легенда гласит, что после возвращения из эмиграции "красный граф" поселился в Детском Селе (ныне Пушкин).

По пути в Ленинград ему часто приходилось подолгу стоять в пробке у железнодорожного переезда на станции "Шушары".

Говорят, именно во время одного из таких утомительных ожиданий писатель и придумал имя для неприятного персонажа, увековечив название станции в своей книге.

Союз воды и земли

Но задолго до того, как писатель придумал свою крысу, это имя уже существовало, и его корни уходят вглубь веков. Учёные предлагают несколько версий:

Финская: название происходит от «Сус-Саари» — "болотистый островок".

Тюркская: состоит из двух слов: "шу" (вода) и "шар" (земля). Вместе — "союз земли и воды", что идеально описывает местность, которая тысячелетиями была болотом, прежде чем её осушили в начале XIX века.

Эта земля видела многое: отступающий ледник, древнее озеро, а в 1838 году здесь появился первый в стране железнодорожный разъезд.

В советское время тут располагались крупные совхозы, а современная история Шушар началась с массовой застройки в XXI веке.

Шушарский парадокс: дешёвые метры против качества жизни

Сегодня Шушары — это район контрастов, привлекающий одних и отпугивающий других.

Чем привлекают Шушары?

Цена жилья: квартиры здесь заметно дешевле, чем в других пригородных локациях вроде Мурино и Кудрово.

Петербургская прописка: в отличие от соседей, Шушары — это официальная часть города.

Удобство для автомобилистов: прямые выезды на Московское шоссе и Витебский проспект позволяют быстро добраться до КАД.

Молодое население: район активно заселяется молодыми семьями, что создаёт свою особую атмосферу.

Обратная сторона медали:

Транспортный коллапс: станция метро "Шушары" находится в 5 километрах от жилых кварталов, в промзоне. Основная нагрузка ложится на автобусы и личный транспорт, стоящий в пробках.

Дефицит инфраструктуры: школ, детских садов и поликлиник катастрофически не хватает на почти 90-тысячное население. В районе нет своей станции скорой помощи.

Отсутствие зелени: в Шушарах практически нет парков и скверов. Чтобы погулять на природе, жителям приходится ехать в Пушкин или Павловск.

Будущее района во многом зависит от реализации транспортных проектов, в первую очередь — обещанного скоростного трамвая до метро "Купчино".

А пока Шушары остаются ярким примером того, как погоня за доступными квадратными метрами опережает создание комфортной городской среды.