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Поэт, вокзал, лицей: почему станция «Пушкинская» — это памятник не только поэту, но и первой железной дороге России

Опубликовано: 30 июля 2025 13:16
Пушкин А. С.
Поэт, вокзал, лицей: почему станция «Пушкинская» — это памятник не только поэту, но и первой железной дороге России
Городовой ру

Имя этой станции кажется простым, но на самом деле это конечная точка в длинной цепи, которая связывает поэта, его лицейские годы и самый первый вокзал в России.

Станция "Пушкинская" стоит особняком на первой линии петербургского метро. Она не похожа на своих монументальных соседей, открытых годом ранее.

Ее облик более камерный, сдержанный, напоминающий мемориальный зал или парковый павильон.

Открытая в 1956 году, она была "встроена" в уже действующую линию, и ее название, на первый взгляд, самое очевидное из всех.

Но история этой привязки куда глубже, чем просто дань уважения великому поэту.

Версия главная и единственная: дорога в лицей

Станция названа в честь Александра Сергеевича Пушкина.

Это подтверждает и ее оформление: в торце платформы установлена знаменитая статуя поэта работы скульптора Михаила Аникушина, изображающая Пушкина в момент творческого озарения.

Но почему именно это место было выбрано для увековечивания его памяти?

Ключ к разгадке находится на поверхности — это Витебский вокзал, рядом с которым расположен вестибюль станции.

История этого вокзала и есть ответ на наш вопрос.

  1. Первая железная дорога. Витебский вокзал — это наследник самого первого вокзала в России, Царскосельского, открытого в 1837 году. Он был конечной станцией первой в стране публичной железной дороги.

  2. Пункт назначения — Царское Село. Эта дорога вела в Царское Село — знаменитую императорскую резиденцию, где находился Императорский Царскосельский лицей. Именно в этом лицее с 1811 по 1817 год учился юный Александр Пушкин.

  3. Город имени поэта. В 1937 году, в столетнюю годовщину гибели поэта, город Царское Село был переименован в город Пушкин.

Таким образом, выстраивается абсолютно логичная и красивая историческая цепочка. Станция метро находится у вокзала, который исторически вел в город, названный в честь поэта, потому что там он учился. Название "Пушкинская" для станции в этом месте было практически предопределено.

Существовала ли альтернатива?

В отличие от "Автово" или "Нарвской", у "Пушкинской" не было фольклорных или спорных версий названия.

Однако существовало проектное, абсолютно логичное, но куда менее поэтичное имя — "Витебская" или "Витебский вокзал".

Назвать станцию в честь вокзала — стандартная практика для метростроения во всем мире. Это функционально и удобно для навигации.

Однако в Ленинграде 1950-х годов, где идеология и культурная память играли огромную роль, выбор был сделан в пользу более глубокого и символичного названия.

"Пушкинская" звучало гораздо мощнее, связывая станцию не просто с географическим объектом, а с главным символом русской литературы.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
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