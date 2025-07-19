«Саламандра» на Гороховой: две жизни, два дома и тайна огнеупорного зверя

Эти здания — не просто свидетели прошлого, а носители удивительных историй, где каждый фасад и каждая парадная хранят свои секреты.

Санкт‑Петербург — это не только город роскошных дворцов, но и улицы, где каждое здание, каждый фасад рассказывает свою историю.

Среди них — два соседних дома на Гороховой улице, номера 4 и 6, чья судьба оказалась неразрывно связана с деятельностью необычного страхового общества «Саламандра».

Это общество специализировалось на страховании имущества от пожаров — одной из главных бед старого города.

Выбор символа — мифической саламандры, которая, по поверьям, обитает в огне и не горит, — был как нельзя более подходящим для такой организации.

И память об этой «огнеупорной» компании до сих пор живёт в облике и истории этих двух зданий.

Дом № 4: парадный вход и тайна консульства

История владения «Саламандры» на Гороховой началась в разное время для соседних домов.

Здание под номером 4, которое изначально было многоквартирным доходным домом, общество приобрело позже — в 1907—1909 годах.

После покупки оно было капитально перестроено по проекту архитекторов Николая Веревкина и Мариана Перетятковича (того самого, кто участвовал в проектировании Дома городских учреждений на Садовой).

Именно это здание, вероятно, стало главной конторой общества.

И сегодня над его дверью красуется выразительный барельеф с изображением саламандры, которая словно охраняет вход.

Однако, несмотря на историческую значимость и эту яркую деталь, попасть внутрь сегодня непросто — помещения дома занимает Генеральное консульство Румынии в Санкт‑Петербурге, и доступ для широкой публики ограничен.

Дом № 6: вторая жизнь и открытые двери в историю

Соседний дом под номером 6, облицованный более строгим серым гранитом, оказался во владении страховой компании еще раньше — в 1880‑х годах.

Этот дом также потребовал значительной перестройки, которая была проведена в 1910—1911 годах архитектором Николаем Веревкиным (на этот раз он работал один над этим зданием).

После революции 1917 года страховое общество «Саламандра», как и многие другие частные организации, прекратило свое существование, и дом был национализирован.

Его история в советское время была не менее насыщенной — здесь успели поработать такие учреждения, как Клуб имени Урицкого, а позже — даже Высшая школа МГБ СССР.

Сегодня в этом историческом здании располагается Городской центр по лечению больных гемофилией.

И вот хорошая новость для тех, кто хочет прикоснуться к истории «Саламандры» — попасть внутрь дома № 6 вполне реально в будние дни, пока работает медицинский центр (обычно с 08:00 до 15:00).

Шаг внутрь: что скрывается за фасадом № 6?

Переступив порог дома № 6, вы попадаете в пространство, которое во многом сохранило свой первоначальный облик времен страхового общества.

При входе вас встретит оригинальный деревянный тамбур, который служил своеобразным буфером между улицей и внутренним пространством.

На полу сохранилась красивая метлахская плитка с характерными узорами — она добавляет интерьеру подлинности и очарования старого Петербурга.

Стены парадной украшены лепным декором — свидетельством былой элегантности.

А вот что особенно привлекает внимание, так это роскошные фонари, установленные на мраморных колоннах, которые украшены скульптурами путти (маленьких крылатых младенцев).

Это очень живописная деталь. Правда, стоит знать, что эти фонари не подлинные — раньше вместо них были установлены более лаконичные кованые основания со светильниками-шарами.

Но даже с этой заменой, парадная лестница Дома № 6 впечатляет своим убранством и позволяет представить, какой она была сто лет назад.

Саламандра как символ: знак огнеупорности на дверях

Интересный факт, связывающий дома с их историческим владельцем, можно обнаружить, если быть внимательным к деталям. На дверях, ведущих в квартиры или помещения, порой можно увидеть небольшую фигурку мифического существа — саламандры.

Общество «Саламандра» «клеймило» таким образом не только свои собственные здания, но и постройки, которые они страховали от пожаров.

Это был своеобразный знак качества и защиты, видимый символ того, что имущество находится под покровительством огнеупорной саламандры.

Найти такой знак на старой двери — это как обнаружить маленькую историческую метку.

«Саламандра» на Гороховой — это не просто два здания.

Это живая история страхового дела в Петербурге, история смены эпох и функций. Они хранят память о времени, когда пожары были страшной угрозой, и о компании, которая предлагала защиту от этой напасти.

И сегодня, гуляя по Гороховой, можно увидеть барельеф на доме № 4 или зайти в парадную дома № 6, чтобы прикоснуться к этой уникальной главе петербургской истории, полной символов, перемен и немых свидетелей прошлого.