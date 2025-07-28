«Шум воды и размах»: самый большой фонтан Петербурга в Южно-Приморском парке

Среди множества фонтанов, украшающих Санкт-Петербург и его пригороды, есть один, который по праву носит титул самого большого в черте самого города на Неве.

Южно-Приморский парк Победы, расположенный в юго-западной части города, является значимой зеленой зоной и местом отдыха для многих петербуржцев.

Именно на его территории находится этот исторический фонтан.

Долгое время он нуждался в обновлении, и вот, наконец, в этом году была проведена масштабная реставрация, вернувшая его к жизни.

С лета нынешнего года самый большой фонтан в черте Петербурга вновь начал свою работу, став свидетельством бережного отношения к историческому наследию и стремления к благоустройству городских пространств.

Масштаб, достойный титула: размеры и струи

Размеры этого фонтана действительно внушительны и полностью оправдывают его статус.

Чаша фонтана имеет впечатляющие габариты: она простирается на 100 метров в длину и достигает 20 метров в ширину.

Это создает обширное водное зеркало, отражающее небо и окружающую зелень.

Но главное зрелище — это, конечно, 225 водяных струй, которые вздымаются из чаши. Эти струи не статичны, они работают в разных режимах, создавая динамичную и живописную водную картину.

Высота струй варьируется, достигая от 8 до 16 метров в высоту, что придает всему ансамблю величественный и масштабный вид.

Шум воды и брызги создают особую атмосферу прохлады и свежести, столь желанную в теплое время года.

Где найти водного гиганта: местоположение

Самый большой фонтан Петербурга расположен в Южно-Приморском парке Победы.

Сам парк занимает значительную территорию на юго-западе города и ограничен следующими ориентирами: с одной стороны — Петергофским шоссе, с другой — улицей Доблести, а также примыкает к Финскому заливу и реке Ивановке.

Точный адрес для ориентира — это сам парк, который доступен для посещения. Фонтан является одним из центральных элементов ландшафта парка после его возрождения.

Новый центр притяжения

Запуск самого большого фонтана в Петербурге после реставрации стал знаковым событием для жителей района и всего города.

Он не только восстановил важный элемент парковой инфраструктуры, но и создал новую точку притяжения для отдыха, прогулок и созерцания.

Полюбоваться масштабом водной картины, насладиться прохладой и сделать красивые фотографии — все это теперь возможно в Южно-Приморском парке.

Этот фонтан — яркий пример того, как исторические объекты могут быть возрождены и продолжать служить горожанам, принося радость и эстетическое наслаждение.

Он подчеркивает стремление Петербурга сохранять свое богатое прошлое и одновременно развивать современные, комфортные пространства для жизни.