Улица, которой нет на карте: как в Петербурге появились Лунные кошки

В Петербурге есть улица, которую вы не найдёте ни в одном навигаторе или официальном справочнике. У неё нет почтового индекса, но есть душа, имя и даже свой собственный талисман.

Между монументальным домом № 77 по Каменноостровскому проспекту и домом № 3 по набережной Малой Невки спрятался ничем не примечательный проезд.

Официально у него нет имени, но благодаря фантазии и доброте неизвестных петербуржцев он превратился в одну из самых милых неофициальных достопримечательностей города.

От маркера до мозаики

История этой улицы — это история её поэтапного рождения из народного творчества.

Первый шаг: всё началось с простого, почти хулиганского жеста. Кто-то маркером от руки на стене написал: "Улица Лунных кошек". Название прижилось, стало передаваться из уст в уста среди местных жителей и любителей города. Шаг второй: петербургский фольклор — вещь заразительная. Вскоре кто-то из горожан решил, что такое прекрасное название заслуживает большего, чем надпись маркером. Так в проезде появилась настоящая, синяя эмалированная табличка с белыми буквами — точь-в-точь как официальный уличный указатель. Финальный штрих: завершил композицию очаровательный мозаичный котик, уютно устроившийся на стене рядом с табличкой. Он стал хранителем и символом этого места, окончательно превратив обычный проход в настоящую улицу со своим характером.

Магия городского фольклора

Почему кошки именно "лунные"? На этот счёт нет точного ответа, и в этом — часть магии.

Возможно, неизвестный автор названия вдохновлялся тишиной этого места по ночам, когда силуэты бродячих котов особенно таинственно смотрятся в свете луны.

А может, это просто красивая и поэтичная фантазия, которая нашла отклик в сердцах других людей.

Улица лунных кошек — это яркий пример "народной топонимики", когда жители сами дают имена своему городу, наполняя его теплом и смыслом.

Это маленькое доказательство того, что настоящий город создаётся не только указами и планами, но и любовью и творчеством его жителей.

И если вы окажетесь рядом, обязательно загляните в этот проулок — поздороваться с мозаичным котом и прикоснуться к одной из самых душевных легенд современного Петербурга.