За парадным фасадом: путеводитель по карманным улицам Петербурга, которые легко пропустить

Огромный, имперский Петербург умеет быть на удивление камерным.
Стоит свернуть с шумной магистрали в неприметную арку или заглянуть за угол известного здания, и город открывается с совершенно другой стороны.
Здесь, в этих “карманных” улочках, время течет иначе, нет толп и суеты, а каждый дом, кажется, готов рассказать свою историю.
Давайте прогуляемся по нескольким таким местам, которые прячутся у всех на виду.
Улица Репина — средневековая щель на Васильевском
Самая узкая улица Петербурга — это не просто строчка в путеводителе, а настоящее путешествие во времени.
Зажатая между домами на Васильевском острове, она соединяет Средний проспект с набережной Румянцевского сада.
Ее ширина в некоторых местах едва достигает шести метров.
Мощеная брусчаткой, без тротуаров, с глухими стенами домов по обеим сторонам, улица Репина больше напоминает ущелье или декорацию к историческому фильму.
Раньше она называлась Песочным переулком, потом Соловьевским, а свое нынешнее имя получила в честь художника Ильи Репина, который часто бывал в гостях у живших здесь академиков.
Прогулка по ней — это несколько минут полного погружения в атмосферу старого, дореволюционного города.
Щербаков переулок — портал между мирами
Этот переулок — идеальный пример “секретного прохода”. Он соединяет шумную ресторанную улицу Рубинштейна и вечно загруженный Загородный проспект.
Вход в него со стороны Загородного — это просто арка в доме, которую большинство людей проскакивает не глядя.
Но стоит шагнуть внутрь, и вы оказываетесь в совершенно другом мире.
Тихий, изогнутый, с фактурными стенами знаменитого Толстовского дома, Щербаков переулок — это оазис тишины посреди городского шума.
Здесь хочется замедлиться, рассмотреть детали фасадов и почувствовать себя персонажем петербургского романа.
Малая Садовая улица — открытый секрет в центре
Малую Садовую сложно назвать совсем уж неизвестной, но она идеально подходит под определение “карманной” улицы.
Это короткая пешеходная артерия, зажатая между Невским проспектом и Итальянской улицей, представляет собой целый мир в миниатюре.
Здесь есть все для небольшой передышки:
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Собственный фонтан “Шар”.
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Свои знаменитые жители — кот Елисей и кошка Василиса на карнизах.
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Памятник фотографу с бульдогом.
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Множество скамеек и уютных кафе.
Это идеальное место, чтобы на пятнадцать минут выпасть из бешеного ритма Невского, выпить кофе и понаблюдать за жизнью этого крошечного, но невероятно насыщенного пространства.
Прачечный переулок — путь к Летнему саду
Этот переулок — само воплощение функциональности и поэзии. Он ведет от набережной Фонтанки прямо ко входу в Летний сад со стороны Невы.
Его название историческое и абсолютно логичное: он вел к Прачечному двору, обслуживавшему императорскую резиденцию.
Переулок очень короткий, но невероятно атмосферный.
С одной стороны — глухая стена зданий, с другой — ограда Летнего сада.
Проходя по нему, вы как будто готовитесь к встрече с прекрасным, оставляя позади суету и настраиваясь на неспешную прогулку среди статуй и фонтанов.
Чек-лист для исследователя скрытых улиц:
|Название
|Чем примечательна
|Где искать
|Улица Репина
|Самая узкая в городе, атмосфера старой Европы
|Васильевский остров
|Щербаков переулок
|Тихий проход-колодец у Толстовского дома
|Между ул. Рубинштейна и Загородным пр.
|Малая Садовая
|Пешеходный оазис со скульптурами и фонтаном
|Рядом с Невским проспектом
|Прачечный переулок
|Короткий путь к Летнему саду с историей
|Между наб. Фонтанки и Дворцовой наб.
Сегодня, в 2025 году, когда каждый маршрут можно проложить в навигаторе, ценность таких случайных открытий только растет.
Настоящий Петербург — это не только то, что показывают на открытках, но и то, что нужно найти самому.
Так что в следующий раз, гуляя по городу, позвольте себе роскошь свернуть в неизвестность.
Скорее всего, за углом вас ждет что-то очень интересное.