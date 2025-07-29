За парадным фасадом: путеводитель по карманным улицам Петербурга, которые легко пропустить

Петербург — это не только широкие проспекты и дворцовые площади. Его настоящая душа прячется в крошечных переулках и тупиках, которые легко проскочить, спеша по делам или следуя туристическим маршрутом.

Огромный, имперский Петербург умеет быть на удивление камерным.

Стоит свернуть с шумной магистрали в неприметную арку или заглянуть за угол известного здания, и город открывается с совершенно другой стороны.

Здесь, в этих “карманных” улочках, время течет иначе, нет толп и суеты, а каждый дом, кажется, готов рассказать свою историю.

Давайте прогуляемся по нескольким таким местам, которые прячутся у всех на виду.

Улица Репина — средневековая щель на Васильевском

Самая узкая улица Петербурга — это не просто строчка в путеводителе, а настоящее путешествие во времени.

Зажатая между домами на Васильевском острове, она соединяет Средний проспект с набережной Румянцевского сада.

Ее ширина в некоторых местах едва достигает шести метров.

Мощеная брусчаткой, без тротуаров, с глухими стенами домов по обеим сторонам, улица Репина больше напоминает ущелье или декорацию к историческому фильму.

Раньше она называлась Песочным переулком, потом Соловьевским, а свое нынешнее имя получила в честь художника Ильи Репина, который часто бывал в гостях у живших здесь академиков.

Прогулка по ней — это несколько минут полного погружения в атмосферу старого, дореволюционного города.

Щербаков переулок — портал между мирами

Этот переулок — идеальный пример “секретного прохода”. Он соединяет шумную ресторанную улицу Рубинштейна и вечно загруженный Загородный проспект.

Вход в него со стороны Загородного — это просто арка в доме, которую большинство людей проскакивает не глядя.

Но стоит шагнуть внутрь, и вы оказываетесь в совершенно другом мире.

Тихий, изогнутый, с фактурными стенами знаменитого Толстовского дома, Щербаков переулок — это оазис тишины посреди городского шума.

Здесь хочется замедлиться, рассмотреть детали фасадов и почувствовать себя персонажем петербургского романа.

Малая Садовая улица — открытый секрет в центре

Малую Садовую сложно назвать совсем уж неизвестной, но она идеально подходит под определение “карманной” улицы.

Это короткая пешеходная артерия, зажатая между Невским проспектом и Итальянской улицей, представляет собой целый мир в миниатюре.

Здесь есть все для небольшой передышки:

Собственный фонтан “Шар”.

Свои знаменитые жители — кот Елисей и кошка Василиса на карнизах.

Памятник фотографу с бульдогом.

Множество скамеек и уютных кафе.

Это идеальное место, чтобы на пятнадцать минут выпасть из бешеного ритма Невского, выпить кофе и понаблюдать за жизнью этого крошечного, но невероятно насыщенного пространства.

Прачечный переулок — путь к Летнему саду

Этот переулок — само воплощение функциональности и поэзии. Он ведет от набережной Фонтанки прямо ко входу в Летний сад со стороны Невы.

Его название историческое и абсолютно логичное: он вел к Прачечному двору, обслуживавшему императорскую резиденцию.

Переулок очень короткий, но невероятно атмосферный.

С одной стороны — глухая стена зданий, с другой — ограда Летнего сада.

Проходя по нему, вы как будто готовитесь к встрече с прекрасным, оставляя позади суету и настраиваясь на неспешную прогулку среди статуй и фонтанов.

Чек-лист для исследователя скрытых улиц:

Название Чем примечательна Где искать Улица Репина Самая узкая в городе, атмосфера старой Европы Васильевский остров Щербаков переулок Тихий проход-колодец у Толстовского дома Между ул. Рубинштейна и Загородным пр. Малая Садовая Пешеходный оазис со скульптурами и фонтаном Рядом с Невским проспектом Прачечный переулок Короткий путь к Летнему саду с историей Между наб. Фонтанки и Дворцовой наб.

Сегодня, в 2025 году, когда каждый маршрут можно проложить в навигаторе, ценность таких случайных открытий только растет.

Настоящий Петербург — это не только то, что показывают на открытках, но и то, что нужно найти самому.

Так что в следующий раз, гуляя по городу, позвольте себе роскошь свернуть в неизвестность.

Скорее всего, за углом вас ждет что-то очень интересное.