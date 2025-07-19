Здание банка Юнкера: красный гранит, хрустальный лифт и «Смерть мужьям» — чем известен дом, где творили историю?

Невский проспект — главная артерия Санкт-Петербурга, место, где каждое здание рассказывает свою историю, а за привычными фасадами скрываются удивительные секреты.
Среди них — дом номер 26, который сегодня известен как Генеральное консульство Франции.
Но его история началась задолго до появления дипломатических миссий и даже до революций.
Это бывшее здание коммерческого банка «И. В. Юнкер и Ко», чья архитектура, интерьеры и судьба отражают самые яркие моменты бурного начала XX века.
От Зингера к Юнкеру: смена владельцев и амбиции
История этого участка на Невском, рядом с Домом Зингера, сама по себе интересна. Изначально земля принадлежала той самой швейной компании «Зингер».
Но в 1911 году участок выкупила другая влиятельная фирма — «И. В. Юнкер и Ко». Это был крупный частный банк, стремившийся к развитию и нуждавшийся в представительском здании в самом центре города.
Проект нового дома для банка был поручен архитектору Вильгельму Ван-дер-Гюхту.
Ему предстояло создать не просто функциональное банковское здание, но и символ надежности, солидности и современных тенденций.
Красный гранит и классицизирующий модерн: лицо банка
Ван-дер-Гюхт создал здание, которое сочетало в себе монументальность и элегантность, элементы классицизма и нового стиля — модерна.
Фасад здания облицован красным гранитом, который придает ему основательность и выделяет среди соседей. Большие окна-витрины на первом этаже намекали на открытость и доступность банка.
Фасад украшали колонны, увенчанные статуями — это был отголосок классических традиций, привносящий в облик здания торжественность и символизм.
В целом, внешний облик здания можно охарактеризовать как классицизирующий модерн — направление, которое зародилось под влиянием немецкой школы и ранних построек венского модерна.
В его формах чувствуется стремление к лаконичности и функциональности модерна, но при этом сохраняется тяга к классическим пропорциям и декоративным элементам.
Что скрывает за фасадом: хрустальный лифт и лепнина
Но настоящие сокровища этого здания скрываются внутри, за его парадными дверями.
Сегодня, посетив консульство (или имея возможность попасть внутрь другим путем), можно увидеть сохранившиеся элементы интерьера, которые переносят в другую эпоху.
При входе вас встретят роскошные пространства, украшенные лепным декором на стенах и потолках — свидетельством былого богатства и вкуса.
А самое главное, что поражает воображение — это оригинальная шахта лифта, которая выглядит как гигантский прозрачный столб.
Эта конструкция выполнена из прозрачного фацетного стекла, и в солнечный день она сверкает разноцветными огнями, словно огромный хрустальный кристалл.
Это было настоящее чудо техники и дизайна для своего времени, демонстрирующее передовые возможности.
Увы, аутентичная пассажирская кабина лифта не уцелела — раньше внутри стоял мягкий диван, зеркало и даже телефон, превращая поездку на лифте в маленькое путешествие.
От банка к консульству: перемены судьбы
После революции 1917 года здание банка Юнкера, как и многие другие частные учреждения, было национализировано.
Банк прекратил свое существование, и здание стало использоваться под самые разные нужды.
В разные годы здесь располагались книжный склад, универмаг, а позже — ателье.
Каждое из этих учреждений оставило свой след в истории здания, но ни одно из них не смогло полностью стереть его первоначальный облик.
Сегодня в этом историческом здании располагается Генеральное консульство Франции, что символично возвращает его к международной функции, пусть и в ином качестве.
«Смерть мужьям»: ателье со скандальной славой
Интересный и немного ироничный факт из истории здания связан с тем временем, когда здесь располагалось ателье. Из-за очень высоких цен на услуги оно получило в народе неофициальное, но яркое название — «Смерть мужьям».
Несмотря на такие цены, ателье пользовалось популярностью у известных женщин своего времени.
В числе его клиенток были такие звезды, как певица Клавдия Шульженко, а также выдающиеся актрисы Любовь Орлова, Фаина Раневская и Алла Тарасова.
Это добавляет зданию ещё одну грань истории, связывая его с миром искусства и моды.
Здание банка Юнкера на Невском — это не просто памятник архитектуры.
Это живой свидетель бурной эпохи, где переплетаются история финансов, развитие архитектуры, судьбы знаменитых людей и даже немного юмора.
Красный гранит его фасада, изящные статуи, удивительный хрустальный лифт и память о легендарном ателье — всё это делает его одним из самых интересных и загадочных зданий на Невском проспекте, хранящим в своих стенах множество историй.