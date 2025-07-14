Зеленая память города: почему мы гуляем там, где раньше были кладбища Петербурга?

Некоторые из самых привычных и любимых петербургских парков и скверов скрывают под своими зелеными газонами память о том, что когда-то здесь были городские кладбища.

Петербург — город, где история буквально лежит под ногами или вписана в каждый фасад.

Но порой эта история оказывается куда более глубокой, чем кажется на первый взгляд, и скрыта в самых неожиданных местах.

Мы гуляем по паркам, сидим на лавочках, играем с детьми на площадках, наслаждаясь зеленью и тишиной.

И мало кто задумывается, что деревья, дающие тень, растут на земле, где столетиями находился последний приют тысяч горожан — на территории бывших городских кладбищ.

Этот неочевидный факт добавляет новое измерение к привычным пейзажам и заставляет взглянуть на знакомые парки совсем иначе.

Почему так случилось: история и идеология

История превращения кладбищ в парки в Петербурге связана с несколькими факторами:

Рост города и санитарные нормы: старые кладбища, которые когда-то располагались на окраинах, постепенно оказались внутри городской застройки. В XIX — начале XX века их расположение в жилых кварталах стало вызывать опасения с точки зрения санитарии и эпидемиологии. Город рос, и земли требовались для других нужд.

Постреволюционные изменения: после 1917 года отношение к религии и связанным с ней институтам, включая кладбища при церквях и монастырях, радикально изменилось. Началась кампания по борьбе с «пережитками прошлого», уничтожались храмы и церковные кладбища. Многие некрополи были закрыты, надгробия разрушены или использованы в строительстве.

Создание общественных пространств: в советское время активно создавались новые парки, скверы, стадионы — места для отдыха и массовых мероприятий. Территории закрытых кладбищ, часто занимавшие большие участки в уже сложившихся районах, оказались удобным резервом для этих целей.

Таким образом, снос кладбищ и создание на их месте парков было продиктовано как объективными причинами (рост города, санитария), так и идеологическими установками новой власти.

Самые известные адреса «на костях»

В Петербурге есть несколько крупных парков и скверов, расположенных на месте бывших кладбищ. Их истории особенно пронзительны:

Екатерингофский парк: Один из старейших парков города, появившийся еще при Петре I. На его территории располагалось Екатерингофское кладбище, одно из первых городских кладбищ, действовавшее с начала XVIII века. В советское время оно было упразднено, и его территория вошла в состав парка.

Сад Девятого января (сегодня часть Парка имени Сергея Есенина): Этот парк, расположенный вдоль проспекта Стачек, создан на месте Преображенского православного кладбища. Кладбище получило печальную известность после событий «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года — именно сюда привезли тела многих погибших рабочих. После революции кладбище было закрыто и превращено в сад, название которого прямо отсылало к трагической дате.

Московский парк Победы: Пожалуй, самый известный и трагический пример. Парк был создан на месте кладбища Памяти жертв 9 января. Но главная его особенность, которая делает историю этого места по-настоящему леденящей — именно на территории этого кладбища во время Блокады Ленинграда располагался крематорий (в бывшей церкви) и происходила массовая кремация погибших от голода и обстрелов жителей города. Тела подвозили сюда по трамвайным путям, которые проходили рядом. Пепел захоранивали здесь же. Парк Победы, заложенный в 1945 году и созданный в послевоенные годы как символ жизни, триумфа и возрождения, парадоксальным образом вырос на земле, пропитанной болью и пеплом Блокады. Надгробия с кладбища Памяти жертв 9 января после его закрытия использовались, например, для мощения дорожек в парке или других строительных нужд — факт, который сегодня кажется почти немыслимым.

Это лишь самые крупные и известные примеры. Небольшие церковные кладбища, находившиеся при многочисленных храмах, также исчезали, и на их месте появлялись скверы, жилая застройка или проезжие части.

Процесс забвения и увековечивания

Процесс ликвидации кладбищ обычно включал:

Официальное закрытие для новых захоронений.

Разрешение на перезахоронение останков родственниками (этой возможностью воспользовались немногие).

Снос или уничтожение надгробий, памятников, оград и зданий (часовен, церквей).

Выравнивание территории, засыпка ям.

Посадка деревьев, кустарников, устройство аллей и газонов.

В некоторых случаях, как в Московском парке Победы, сознательно не выносилась земля с территории бывшего кладбища и крематория.

Считалось, что это место уже само по себе является мемориалом.

В Московском парке Победы установлены памятные знаки, посвященные истории этого места и жертвам Блокады, что позволяет сохранить память, не скрывая трагического прошлого.

Гуляя по слоям истории

Гулять по парку, зная, что под ногами — бывшее кладбище, — это особый опыт.

Он вызывает смешанные чувства — от легкого дискомфорта до глубоких размышлений об истории, памяти, жизни и смерти.

Эти парки — это не просто «зеленые легкие» города, это живые, дышащие памятники прошлому, напоминание о смене эпох, о трагедиях и о способности города к возрождению.

Деревья, пустившие корни в эту землю, кажутся символом непрерывности жизни.

Парки на месте бывших кладбищ Петербурга — это удивительная и немного жутковатая грань городской истории.

Они показывают, как менялось отношение общества к смерти и памяти, как городские пространства переосмыслялись под влиянием социальных и политических изменений.

Это места, где зеленая жизнь сегодняшнего дня растет прямо над каменной памятью и человеческими судьбами прошлого.

В следующий раз, отдыхая в одном из таких парков, прислушайтесь — возможно, вы услышите не только шелест листвы, но и тихий шепот истории.