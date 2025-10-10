«У Красного моста»: как первый универмаг Петербурга стал соперником Елисеевского и Зингера

Как «Эсдерс и Схейфальс» изменили Петербург.

Магазин «У Красного моста» — пионер петербургских универмагов и архитектурная жемчужина, которая сохранила очарование начала ХХ века.

Каждый, кто прогуливается от Невского проспекта к Исаакиевскому собору, не может не заметить величественное здание с голубой башней и огромными витринами — символ эпохи торгового процветания Петербурга.

Истоки великого универмага

Земля на углу набережной Мойки и Гороховой улицы была выкуплена в 1905 году фирмой «Эсдерс и Схейфальс» — голландско-бельгийскими предпринимателями, прославившимися роскошными магазинами по всей Европе.

Их торговые дома в Бельгии, Австрии и Франции выглядели как дворцы.

«Большие залы, наполненные светом, манекены, одетые с иголочки, стояли в украшенных витринах, все говорило о роскоши» — отмечали современники.

Петербург ожидал первого многоэтажного универмага с полным ассортиментом товаров.

Архитектура и инновации

Строительство пятиэтажного здания началось в 1906 году по проекту Константина де Рошфора и Владимира Липского.

Магазин построили по самым передовым методам — металлический каркас обеспечивал прочность, а мансардный этаж подчеркивал элегантность.

Фасад здания вызывал неоднозначные чувства.

«Из-за близости Адмиралтейства, казалось, что универмаг выбивается из общего ансамбля», — вспоминали горожане.

По периметру красовались надписи на русском и французском языках, а верхние этажи украшали штукатурные медальоны и кувшинки.

Самую сильную притягательную силу имела голубая башня со шпилем в виде жезла бога торговли Меркурия.

Интересный факт: шпиль был демонтирован в 1930-х из-за ветхости и возвращен только в 2010-х при реставрации.

Сходство торгового дома с Домом Зингера не случайность — проект Сюзора послужил основой. Оба здания объединены металлической каркасной конструкцией, причем каркас этого магазина весит 1120 тонн.

Однако, в отличие от дома Зингера, здесь акцент сделан на минимализм в декоре, а основная отделка приходится на верхние этажи.

Качество и престиж

Магазин открыл двери в 1907 году и предлагал товары из всей Европы — одежду, обувь, кружево, меха, шляпы и зонтики.

Особое внимание уделялось качеству. Главным украшением был холл-атриум с приятным ароматом парфюма, а на территории располагались и швейные мастерские.

Престиж магазина подтверждался высокими клиентами — «самые титулованные покупатели — члены императорской семьи и императрица Александра Федоровна». Это место было не просто торговым домом, а настоящим символом моды и стиля.

Судьба здания в XX веке

У владельца, Стефана Эсдерса, было пять универмагов в Европе, но настоящий памятник сохранился только в Петербурге.

После революции здание недолго простаивало — уже в 1919 году здесь открылась центральная швейная фабрика.

Спустя десять лет из цеха выросла фабрика «Большевичка», крупнейшее предприятие легкой промышленности в Советском Союзе.

Возвращение к истокам

В XXI веке здание прошло масштабную реставрацию и вернулось к первозданному облику. Сегодня «У Красного моста» — это элегантный магазин бутиков, где живет история и дух старого Петербурга.