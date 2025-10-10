«У Красного моста»: как первый универмаг Петербурга стал соперником Елисеевского и Зингера

Магазин «У Красного моста» — пионер петербургских универмагов и архитектурная жемчужина, которая сохранила очарование начала ХХ века.
Каждый, кто прогуливается от Невского проспекта к Исаакиевскому собору, не может не заметить величественное здание с голубой башней и огромными витринами — символ эпохи торгового процветания Петербурга.
Истоки великого универмага
Земля на углу набережной Мойки и Гороховой улицы была выкуплена в 1905 году фирмой «Эсдерс и Схейфальс» — голландско-бельгийскими предпринимателями, прославившимися роскошными магазинами по всей Европе.
Их торговые дома в Бельгии, Австрии и Франции выглядели как дворцы.
«Большие залы, наполненные светом, манекены, одетые с иголочки, стояли в украшенных витринах, все говорило о роскоши» — отмечали современники.
Петербург ожидал первого многоэтажного универмага с полным ассортиментом товаров.
Архитектура и инновации
Строительство пятиэтажного здания началось в 1906 году по проекту Константина де Рошфора и Владимира Липского.
Магазин построили по самым передовым методам — металлический каркас обеспечивал прочность, а мансардный этаж подчеркивал элегантность.
Фасад здания вызывал неоднозначные чувства.
«Из-за близости Адмиралтейства, казалось, что универмаг выбивается из общего ансамбля», — вспоминали горожане.
По периметру красовались надписи на русском и французском языках, а верхние этажи украшали штукатурные медальоны и кувшинки.
Самую сильную притягательную силу имела голубая башня со шпилем в виде жезла бога торговли Меркурия.
Интересный факт: шпиль был демонтирован в 1930-х из-за ветхости и возвращен только в 2010-х при реставрации.
Сходство торгового дома с Домом Зингера не случайность — проект Сюзора послужил основой. Оба здания объединены металлической каркасной конструкцией, причем каркас этого магазина весит 1120 тонн.
Однако, в отличие от дома Зингера, здесь акцент сделан на минимализм в декоре, а основная отделка приходится на верхние этажи.
Качество и престиж
Магазин открыл двери в 1907 году и предлагал товары из всей Европы — одежду, обувь, кружево, меха, шляпы и зонтики.
Особое внимание уделялось качеству. Главным украшением был холл-атриум с приятным ароматом парфюма, а на территории располагались и швейные мастерские.
Престиж магазина подтверждался высокими клиентами — «самые титулованные покупатели — члены императорской семьи и императрица Александра Федоровна». Это место было не просто торговым домом, а настоящим символом моды и стиля.
Судьба здания в XX веке
У владельца, Стефана Эсдерса, было пять универмагов в Европе, но настоящий памятник сохранился только в Петербурге.
После революции здание недолго простаивало — уже в 1919 году здесь открылась центральная швейная фабрика.
Спустя десять лет из цеха выросла фабрика «Большевичка», крупнейшее предприятие легкой промышленности в Советском Союзе.
Возвращение к истокам
В XXI веке здание прошло масштабную реставрацию и вернулось к первозданному облику. Сегодня «У Красного моста» — это элегантный магазин бутиков, где живет история и дух старого Петербурга.