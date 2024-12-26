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«У меня много любимых мест в Петербурге»: но лишь о двух Константин из «Моей прекрасной няни» говорит с блеском в глазах

26 декабря 2024 12:02
«У меня много любимых мест в Петербурге»: но лишь о двух Константин из «Моей прекрасной няни» говорит с блеском в глазах
«У меня много любимых мест в Петербурге»: но лишь о двух Константин из «Моей прекрасной няни» говорит с блеском в глазах
Кадр из программы «Судьба человека»

Одна улица и один сад.

Борис Смолкин, известный многим по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», с особой теплотой вспоминает свои любимые уголки Петербурга. Среди них первое место занимает Кленовая улица, ведущая к памятнику Петру Первому у Михайловского замка.

«У меня много любимых мест в Петербурге. Но милее всего мне Кленовая улица. Я все детство и юность провел там. Казалось бы, самый центр, но там всегда было очень тихо. На лавочке недалеко от памятника императору я готовился к экзаменам, назначал свидания девушкам», — делился актер.

Ещё одним дорогим сердцу местом стал Михайловский сад, который Борис Александрович выделяет среди всех садов и парков города.

«Почему-то его я всегда любил больше, чем все остальные», — признается он в беседе с Metronews.

Эти места для актера связаны с самыми светлыми воспоминаниями о молодости и атмосфере Петербурга, где гармонично переплетаются история и личные моменты.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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