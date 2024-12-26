«У меня много любимых мест в Петербурге»: но лишь о двух Константин из «Моей прекрасной няни» говорит с блеском в глазах

Борис Смолкин, известный многим по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», с особой теплотой вспоминает свои любимые уголки Петербурга. Среди них первое место занимает Кленовая улица, ведущая к памятнику Петру Первому у Михайловского замка.

«У меня много любимых мест в Петербурге. Но милее всего мне Кленовая улица. Я все детство и юность провел там. Казалось бы, самый центр, но там всегда было очень тихо. На лавочке недалеко от памятника императору я готовился к экзаменам, назначал свидания девушкам», — делился актер.