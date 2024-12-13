Городовой / Общество / В Совфеде допустили введение ограничения «один кредит в одни руки»
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

В Совфеде допустили введение ограничения «один кредит в одни руки»

13 декабря 2024 13:31
У петербуржцев денег станет в разы меньше: в Совфеде вышли с возмутительным предложением
В Совфеде допустили введение ограничения «один кредит в одни руки»
Alexander Legky/ Global Look Press/ Global Look Press

Очень скоро все может измениться не в лучшую сторону.

Вероятность введения в России, и в Петербурге в частности, ограничения по принципу «один кредит в одни руки» достаточно высока, заявила сенатор и арбитражный управляющий Минюста Епифанова. По ее словам, данная мера может быть реализована с 2027 года, а подготовка к ее введению начнется уже в ближайшие годы.

Планируется, что ограничение сначала затронет дорогие займы микрофинансовых организаций (МФО), где полная стоимость кредита превышает 100% годовых. На банковские кредиты с меньшей переплатой запрет распространяться не будет. По предварительным данным, ограничения для «дорогих» займов физлицам могут начать действовать уже с июля 2025 года.

Также с этого времени в России предполагается введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) для ипотечных займов. Это будут ограничения на долю рискованных кредитов в портфеле банков, с учетом таких факторов, как первоначальный взнос, долговая нагрузка, стоимость залога и срок займа. Новшества направлены на снижение избыточной закредитованности населения и укрепление финансовой системы.

Сенатор отметила, что такие меры помогут сократить число «вечных должников» — тех, кто вынужден брать новые кредиты для погашения старых. На конец второго квартала 2024 года в России насчитывалось 13,2 млн граждан с тремя и более кредитами, что на 20% больше, чем годом ранее. Общий объем кредитов достиг рекордных 38 трлн рублей. Кроме того, согласно данным Объединенного кредитного бюро, 36% заемщиков, оформивших кредит в третьем квартале, уже имели четыре или более действующих займа.

Новости по теме
Пока у одних платежи растут: в России планируют возмещать расходы на ЖКУ одной категории граждан Пока у одних платежи растут: в России планируют возмещать расходы на ЖКУ одной категории граждан 28 сентября 2024 14:00
В старину эти вещи не передавали из рук в руки: боялись навлечь беду В старину эти вещи не передавали из рук в руки: боялись навлечь беду 19 мая 2024 09:00
Одним – лавры другим – кара: как сложились судьбы участников казни Романовых Одним – лавры другим – кара: как сложились судьбы участников казни Романовых 7 января 2025 13:02
Ирландский журналист не скрыл восторг: искушенного путешественника поразило одно здание в Петербурге Ирландский журналист не скрыл восторг: искушенного путешественника поразило одно здание в Петербурге 6 января 2025 17:33
Почему собаки любят спать в одной постели с хозяином? Петербуржцам назвали 6 причин, чтобы лучше понять питомца Почему собаки любят спать в одной постели с хозяином? Петербуржцам назвали 6 причин, чтобы лучше понять питомца 5 января 2025 09:01
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургБанковские картыКредиты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».