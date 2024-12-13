В Совфеде допустили введение ограничения «один кредит в одни руки»

Вероятность введения в России, и в Петербурге в частности, ограничения по принципу «один кредит в одни руки» достаточно высока, заявила сенатор и арбитражный управляющий Минюста Епифанова. По ее словам, данная мера может быть реализована с 2027 года, а подготовка к ее введению начнется уже в ближайшие годы.

Планируется, что ограничение сначала затронет дорогие займы микрофинансовых организаций (МФО), где полная стоимость кредита превышает 100% годовых. На банковские кредиты с меньшей переплатой запрет распространяться не будет. По предварительным данным, ограничения для «дорогих» займов физлицам могут начать действовать уже с июля 2025 года.

Также с этого времени в России предполагается введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) для ипотечных займов. Это будут ограничения на долю рискованных кредитов в портфеле банков, с учетом таких факторов, как первоначальный взнос, долговая нагрузка, стоимость залога и срок займа. Новшества направлены на снижение избыточной закредитованности населения и укрепление финансовой системы.

Сенатор отметила, что такие меры помогут сократить число «вечных должников» — тех, кто вынужден брать новые кредиты для погашения старых. На конец второго квартала 2024 года в России насчитывалось 13,2 млн граждан с тремя и более кредитами, что на 20% больше, чем годом ранее. Общий объем кредитов достиг рекордных 38 трлн рублей. Кроме того, согласно данным Объединенного кредитного бюро, 36% заемщиков, оформивших кредит в третьем квартале, уже имели четыре или более действующих займа.