Эти конфеты лучше вытащить из сладкого набора: врач предупредил об их токсичности

Родителям обязательно стоит заглянуть в подарочные сладкие наборы для детей. Некоторые конфеты стоит убрать оттуда немедленно, чтобы не навредить организму ребенка. Их можно заменить на более полезные лакомства.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург сразу предупредил, что любые изделия с сахаром принесут организму лишь вред. Но наибольшую угрозу представляют сладости, которые содержат конечные продукты гликирования, то есть сухое молоко, вафли, рисовые шарики и другие наполнители.

Эти компоненты попадают в организм и не выводятся, становятся токсичными. В итоге формируется очаг воспаления, который может стать причиной множества возрастных болезней.

«Если хотим для детей пользы, то избегаем сахара. В шоколаде какао-компонента должно быть больше 70%. Полезными являются загущенные желейные конфеты, где нет сахара, то есть на основе натуральных соков или с сахарозаменителями. Третий вариант — сухофрукты, орехи», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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