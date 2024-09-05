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Ударил так сильно, что дошло до больницы: в Ленобласти разбираются в конфликте учителя и школьника

5 сентября 2024 15:00
Ударил так сильно, что дошло до больницы: в Ленобласти разбираются в конфликте учителя и школьника
Ударил так сильно, что дошло до больницы: в Ленобласти разбираются в конфликте учителя и школьника
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Полицейские разбираются, как все было на самом деле.

Во Всеволожском районе Ленинградской области расследуют обстоятельства возможного конфликта между учителем и учеником, в результате которого подросток оказался в больнице. Инцидент произошел в школе Кузьмолово, сообщает 47news.

По информации издания, 13-летний школьник обратился в больницу 3 сентября, заявив, что на уроке учитель ударил его ладонью по уху. Врачи диагностировали у мальчика травматический отит, и он был госпитализирован в отделение оториноларингологии в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку по данному случаю. Представители школы отказались комментировать ситуацию, сославшись на окончание рабочего дня.

Стоит отметить, что похожий инцидент уже происходил в Кузьмоловской школе шесть лет назад. В 2018 году учитель математики Владимир Шклярник оказался в центре внимания следствия после того, как остановил пятиклассника во время перемены. Тогда следствие возбудило дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», но вскоре его прекратили.

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Автор:
Ксения Беловицкая
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