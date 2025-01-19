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Украли тонны еды, общались с немцами: чем банда «Зиг-Заг» промышляла в блокадном Ленинграде

19 января 2025 14:02
Фото блокадного Петербурга
Украли тонны еды, общались с немцами: чем банда «Зиг-Заг» промышляла в блокадном Ленинграде
Источник фото: Wikimedia Commons

Это была напасть для жителей и милиции города.

Блокадный Ленинград стал настоящим испытанием для жителей города, раскрывая как величие человеческой стойкости, так и ужасное лицемерие. Банда «Зиг-Заг» оказалась символом предательства и наживы в самые мрачные времена истории.

Происхождение банды

Главарь группы, Виталий Кошарный, оказался в Ленинграде после побега из лагеря. Некогда мечтая стать художником, он перешёл на криминальный путь, занимаясь подделкой документов. В лагере он собрал команду из таких же заключённых, как он, с которыми и совершил побег.

Преступления в блокадном Ленинграде

Банда быстро адаптировалась к новой реальности города в блокаде, наладив производство поддельных продуктовых карточек. Эти карточки обменивались на продовольствие, которое затем продавалось на чёрном рынке.

  • Масштабы деятельности: Кошарный наладил связи с директорами магазинов, которые выдавали продукты по поддельным талонам. Один из них, Александр Баликов, за время сотрудничества с бандой выдал около девяти тонн продовольствия.
  • Нечеловеческая жестокость: Бандиты сознательно урезали нормы питания блокадников, обрекая их на голодную смерть.

Связь с немцами

В попытке укрепить свои позиции, банда установила контакт с нацистами. Они создали подпольную организацию под названием «Зиг-Заг» — «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера». Их главной задачей стало распространение пропаганды и содействие врагу.

Арест и суд

Банду выдала одна из участниц, Нина Петровичева, которую задержали при попытке обменять поддельные детские карточки. После этого следствие вышло на остальных членов группы.

  • Судебное разбирательство: Шестерых членов «Зиг-Зага» обвинили в пособничестве врагу и контрреволюционной деятельности. Остальные отвечали за мошенничество с карточками.
  • Приговор: 30 июня 1942 года приговор к высшей мере наказания был приведён в исполнение.

Итоги деятельности

За время своего существования «Зиг-Заг» обменял поддельные карточки на 17 тонн продуктов. Это преступление обрекло на смерть от голода около 200 тысяч человек.

Банда «Зиг-Заг» стала олицетворением того, как жадность и эгоизм могут уничтожать даже в самые тёмные времена. Их история — напоминание о том, что моральный выбор всегда остаётся за человеком, даже в условиях невыразимых страданий.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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