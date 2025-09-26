Городовой / Город / Улица Тамбасова в Петербурге: как опечатка стала официальным названием
Улица Тамбасова в Петербурге: как опечатка стала официальным названием

Опубликовано: 26 сентября 2025 15:15
Улица Тамбасова
Улица Тамбасова в Петербурге: как опечатка стала официальным названием
Городовой ру

Название улицы родилось из героизма — и из ошибки.

В Петербурге есть улица, чьё название появилось благодаря… опечатке. В 1964 году её решили назвать в честь моряка-балтийца Ивана Томбасова, погибшего в 1943 году, спасая линкор "Октябрьская революция" от детонации.

Но в документах допустили ошибку: фамилия превратилась в "Тамбасов". Так улица и вошла в карты, а позже — и в паспорта жителей района.

От просеки до застройки

Сама улица возникла ещё в XIX веке как просека у мызы купца Молва. После войны её соединили в единую магистраль, засыпали русло небольшой речки и начали активно застраивать: школы, дома, фабрику. В 1960-е улица превратилась в полноценную городскую артерию Красносельского района.

Память и курьёз

Сегодня на улице установлена памятная доска в честь Ивана Томбасова, а в Кронштадте на Якорной площади можно увидеть орудие с линкора, где он служил.

Ошибка в названии давно перестала смущать горожан — она стала частью городской топонимики.

Елизавета Астахова
