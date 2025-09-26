Улица Тамбасова в Петербурге: как опечатка стала официальным названием

В Петербурге есть улица, чьё название появилось благодаря… опечатке. В 1964 году её решили назвать в честь моряка-балтийца Ивана Томбасова, погибшего в 1943 году, спасая линкор "Октябрьская революция" от детонации.
Но в документах допустили ошибку: фамилия превратилась в "Тамбасов". Так улица и вошла в карты, а позже — и в паспорта жителей района.
От просеки до застройки
Сама улица возникла ещё в XIX веке как просека у мызы купца Молва. После войны её соединили в единую магистраль, засыпали русло небольшой речки и начали активно застраивать: школы, дома, фабрику. В 1960-е улица превратилась в полноценную городскую артерию Красносельского района.
Память и курьёз
Сегодня на улице установлена памятная доска в честь Ивана Томбасова, а в Кронштадте на Якорной площади можно увидеть орудие с линкора, где он служил.
Ошибка в названии давно перестала смущать горожан — она стала частью городской топонимики.