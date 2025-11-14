Городовой / Город / Улыбка — новый проездной: к концу 2025 года все станции петербургского метро запустят оплату «лицом»
Улыбка — новый проездной: к концу 2025 года все станции петербургского метро запустят оплату «лицом»

Опубликовано: 14 ноября 2025 23:00
На четырёх станциях сейчас проходит испытание системы оплаты с использованием биометрических данных.

В Санкт-Петербурге планируется внедрить систему оплаты проезда в метро с помощью распознавания лица на всех станциях до конца 2025 года.

Об этом рассказал руководитель городского метрополитена Евгений Козин в эфире телеканала 78. В текущем году по одному турникету на каждой из 73 станций будут оснащены новой технологией.

Козин отметил:

«Мы рассматриваем такую возможность с нашими партнёрами и рассчитываем, что это действительно будет сделано до конца года».

Он добавил, что основной акцент делается на удобстве и скорости — система должна работать не медленнее традиционных способов оплаты.

В настоящее время тестирование биометрической оплаты ведётся на четырёх станциях метрополитена. Как уточнил Козин, при проверке системы большое внимание уделяется времени, которое требуется пассажиру для прохода через турникет.

Итоговой целью является сопоставимая по удобству альтернатива привычным способам оплаты проезда.

Ранее сообщалось, что почти во всех метрополитенах России уже внедрены технологии оплаты с применением биометрии. Таким образом, Петербургский метрополитен планомерно присоединяется к общероссийской тенденции внедрения современных способов идентификации для оплаты проезда.

Автор:
Юлия Аликова
