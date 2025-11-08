Ум против мускулов: где в Петербурге 8 и 9 ноября развлечься бесплатно — от музыкальной викторины до спортивного праздника

Жители Петербурга, которым наскучил отдых дома после праздников, смогут провести грядущие выходные насыщенно и разнопланово. В городе запланированы бесплатные события для ценителей фильмов, языковых встреч и спортивных занятий. Предлагаем ознакомиться с самыми интересными вариантами для досуга на ближайшие дни.

Открывает череду мероприятий шестой фестиваль детских коротких фильмов «Детский ПитерКиТ», который пройдёт на базе Санкт-Петербургского института кино и телевидения по адресу улица Правда, 13. Здесь можно будет увидеть игровые ленты, анимационные работы и документальные картины, снятые детьми. Для желающих организованы мастер-классы, встречи с профессионалами кино и обсуждения с членами жюри.

В этом году для участия в фестивале было подано 430 фильмов, однако зрителям покажут только те, которые успешно прошли отбор. Гости смогут также присоединиться к дискуссиям и узнать больше о профессиях, связанных с кинематографом. Организаторы обращают внимание, что программа ориентирована на зрителей разного возраста.

Те, кто изучает французский язык, смогут посетить языковой клуб в субботу, который состоится в библиотеке на Стремянной, 20. Ведущая встречи, преподаватель Наталья Кучминская, объяснит, как говорить увереннее и естественнее. Обсуждения охватывают разные темы, что помогает участникам расширять словарный запас и свободнее общаться на французском.

Любителям музыки предложат музыкальную викторину, организованную в читательском клубе на территории фуд-молла Vokzal 1853 (набережная Обводного канала, 118). Начало игры запланировано на 19:00. Участникам предстоят задания различной сложности, включая угадывание композиций, решение головоломок и шуточные испытания на эрудицию в музыке.

В эти выходные, 8 и 9 ноября, на Газпром-арене будет проходить фестиваль «Олимпиада народов мира». На центральной сцене выступят известные спортсмены, с которыми гости получат возможность потренироваться или послушать их выступления. В числе активностей: мастер-классы по футболу, соревнования, бесплатная зона для массажа, а также скалодром и творческие лекции.

Певец Денис Клявер примет участие в церемонии открытия и выступит перед публикой. Также всем желающим предоставят возможность принять участие в спортивных активностях фестиваля. Провести время на мероприятии смогут взрослые и дети.

Для совершенствования английского языка организаторы предлагают встречу вечером, в 18:30, также на площадке Vokzal 1853. Уровень владения языком для участия должен быть не ниже А2. Особенностью данного занятия станет постоянная смена мини-групп от двух до четырех человек, что позволит каждому практиковаться с разными собеседниками.