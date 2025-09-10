Парки рядом с домом и приемлемые цены: самые выгодные районы Петербурга

Преимущество жизни у парка — возможность проводить свободное время на свежем воздухе, заниматься спортом, гулять с детьми и просто отдыхать от городской суеты.

Жилья рядом с парком, свежий воздух и прогулки по аллеям после работы. Все мы мечтаем жить в таком районе, и в Петербурге они есть.

Аналитики «Яндекс. Недвижимости» выделили пять таких районов и рассказали, в каком районе города купить такую квартиру можно выгодно.

Где лучше покупать?

Лидером по доступности стал Красносельский район, а точнее его Урицкий округ. Здесь квадратный метр в новых домах стоит примерно 167 тысяч рублей.

Практически столько же предлагают в Калининском районе (Северный округ). Третье место занял Кировский район — в Ульянке цена чуть выше — около 176 тысяч рублей за квадратный метр, пишет КП.

Квартиры у парка обычно дороже. Причем не просто наличие зелени влияет на стоимость, а именно благоустройство.

Парки с хорошей прогулочной, спортивной и детской инфраструктурой ценятся выше, в отличие от заброшенных или плохо обустроенных зеленых зон.

Современные жилые комплексы в Петербурге часто возводят не рядом с парками, а на территориях бывших промышленных зон. Поэтому дома, даже если парк в отдалении, остаются востребованными.

Аренда жилья у парков: где выгоднее всего?

Если хочется снять квартиру в зеленом районе, то самое выгодное предложение — поселок Шушары в Пушкинском районе. Средняя цена аренды здесь — около 30 тысяч рублей в месяц, сообщает Росбалт.

Следом идут Сосновая Поляна в Красносельском районе с ценой 31 тысяча рублей и Оккервиль в Невском районе с арендой около 36 тысяч.

Кроме указанных районов, в городе есть и другие варианты недорогих квартир, но они часто далеко от парков или без обустроенной инфраструктуры.