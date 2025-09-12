Городовой / Общество / От заброшенности к глэмпингу: усадьба Киискиля недалеко от Выборга, о которой мало кто знает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От заброшенности к глэмпингу: усадьба Киискиля недалеко от Выборга, о которой мало кто знает

Опубликовано: 12 сентября 2025 20:01
Киискиля
От заброшенности к глэмпингу: усадьба Киискиля недалеко от Выборга, о которой мало кто знает
Городовой ру

Посещение усадьбы Киискиля — это путешествие в прошлое и отдых душой на лоне природы.

На берегу Финского залива, окруженная хвойными лесами, раскинулась усадьба Киискиля. Это место словно сошло со страниц сказки — красивое, тихое и наполненное историей.

Родовое гнездо семьи Крон

В 1816 году на берегу озера Киискиля построили усадебный дом. Он стал родовым имением семьи Крон, пишет сайт усадьбы.

Тогда это была Выборгская губерния, и усадьба быстро превратилась в культурный и общественный центр региона. Здесь проходили пышные балы и оживленные разговоры,

Трудные годы и забытье

В советское время усадьба пережила серьезные перемены. Аристократические семьи ушли, а вместо них появились детский дом и пионерский лагерь.

Дети проводили здесь много времени, учась любить Родину. Но здания постепенно начали разрушаться, парки поросли травой, и былое великолепие пропало.

Возрождение из забвения

Настоящее чудо началось в 2016 году. Петербургский хирург Илья Слепцов взялся за восстановление усадьбы. Вместе с командой реставраторов он начал возвращать ей исторический облик.

Сейчас Киискиля — это настоящий музей под открытым небом. Во время экскурсии можно побывать в старинных зданиях, узнать историю усадьбы и почувствовать дух прошлых веков.

Кроме осмотра, доступны прогулки по живописным маршрутам, аренда байдарок и сап-бордов для любителей активного отдыха, пишет irecommend.ru.

Животные и развлечения для всей семьи

Для гостей, особенно детей, усадьба приготовила сюрпризы. Здесь можно покормить яков, кроликов и шотландских коров. Еще один яркий аттракцион — копия выборгского трамвайчика.

Глэмпинг и пивоварня

На территории есть уютный глэмпинг — современный отдых на природе. А в пивоварне готовят напиток по старинным рецептам, и каждый может попробовать разные сорта.

Как добраться и цены на экскурсии

Усадьба находится примерно в 130 километрах от Санкт-Петербурга по трассе «Скандинавия», а потом еще 15 км до поселка Подберезье.

Обзорная экскурсия стоит 900 рублей для взрослых, 550 — для подростков от 13 до 18 лет, детям до 12 лет вход бесплатный, пишет Туристер.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».