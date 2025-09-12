От заброшенности к глэмпингу: усадьба Киискиля недалеко от Выборга, о которой мало кто знает

На берегу Финского залива, окруженная хвойными лесами, раскинулась усадьба Киискиля. Это место словно сошло со страниц сказки — красивое, тихое и наполненное историей.
Родовое гнездо семьи Крон
В 1816 году на берегу озера Киискиля построили усадебный дом. Он стал родовым имением семьи Крон, пишет сайт усадьбы.
Тогда это была Выборгская губерния, и усадьба быстро превратилась в культурный и общественный центр региона. Здесь проходили пышные балы и оживленные разговоры,
Трудные годы и забытье
В советское время усадьба пережила серьезные перемены. Аристократические семьи ушли, а вместо них появились детский дом и пионерский лагерь.
Дети проводили здесь много времени, учась любить Родину. Но здания постепенно начали разрушаться, парки поросли травой, и былое великолепие пропало.
Возрождение из забвения
Настоящее чудо началось в 2016 году. Петербургский хирург Илья Слепцов взялся за восстановление усадьбы. Вместе с командой реставраторов он начал возвращать ей исторический облик.
Сейчас Киискиля — это настоящий музей под открытым небом. Во время экскурсии можно побывать в старинных зданиях, узнать историю усадьбы и почувствовать дух прошлых веков.
Кроме осмотра, доступны прогулки по живописным маршрутам, аренда байдарок и сап-бордов для любителей активного отдыха, пишет irecommend.ru.
Животные и развлечения для всей семьи
Для гостей, особенно детей, усадьба приготовила сюрпризы. Здесь можно покормить яков, кроликов и шотландских коров. Еще один яркий аттракцион — копия выборгского трамвайчика.
Глэмпинг и пивоварня
На территории есть уютный глэмпинг — современный отдых на природе. А в пивоварне готовят напиток по старинным рецептам, и каждый может попробовать разные сорта.
Как добраться и цены на экскурсии
Усадьба находится примерно в 130 километрах от Санкт-Петербурга по трассе «Скандинавия», а потом еще 15 км до поселка Подберезье.
Обзорная экскурсия стоит 900 рублей для взрослых, 550 — для подростков от 13 до 18 лет, детям до 12 лет вход бесплатный, пишет Туристер.