Утро после праздника: почему каждый третий россиянин оказался в финансовой ловушке января

Опубликовано: 20 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Более 30 тысяч человек приняли участие в исследовании, проведённом на портале Lenta.ru. Итоги показали, что приблизительно треть опрошенных остались без денег после завершения новогодних выходных и подготовки к праздникам.

Многие респонденты столкнулись с необходимостью брать в долг, чтобы покрыть расходы на торжества в январе.

Ожидание первой заработной платы в новом году вызывает опасения у 26% участников опроса — они признались, что боятся не справиться с финансовыми трудностями до её получения.

Однако, несмотря на сложности, 44% отметили, что обладают достаточными средствами после праздников для обычной жизни.

Различие в подходах к планированию расходов на январь проявилось: 38% из числа 12 тысяч читателей не откладывали деньги заранее, в то время как 27% попытались предусмотреть будущие траты, но считают эти меры недостаточными.

Автор:
Юлия Аликова
Город
