Утро с +1,1 и снегом: Петербург пережил холодный удар апреля

Сейчас в Северной столице хоть и солнечно, но холодно и ветрено.

В Петербурге весна опять сбилась с пути. Утром 23 апреля в городе было очень холодно: в 6 часов — всего +1,1 градуса, а к 8 утра — лишь +1,7, передает СЗ УГМС.

Что случилось ночью

Синоптики заранее предупреждали о сильном похолодании. Ещё вчера вечером в город дошёл атмосферный фронт, вместе с дождём и снегом, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На конец апреля это уже почти зимний сценарий. Особенно на фоне того, что ещё недавно погода казалась вполне весенней.

Какая погода сейчас

Сегодня в Петербурге уже облачно с прояснениями, но теплее от этого не стало. На улице по-прежнему холодно, ветер делает погоду ещё неприятнее.

В таких условиях ощущение температуры обычно ниже, чем показывает термометр. Поэтому без теплой куртки и шапки лучше не выходить.

Что дальше

По прогнозам, холодная и сырая погода ещё задержится. Местами по Петербургу и в районах возможны новые осадки, включая мокрый снег, а потепление придёт не сразу.