Городовой / Город / Утро с +1,1 и снегом: Петербург пережил холодный удар апреля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Утро с +1,1 и снегом: Петербург пережил холодный удар апреля

Опубликовано: 23 апреля 2026 09:03
 Проверено редакцией
Утро с +1,1 и снегом: Петербург пережил холодный удар апреля
Утро с +1,1 и снегом: Петербург пережил холодный удар апреля
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Сейчас в Северной столице хоть и солнечно, но холодно и ветрено.

В Петербурге весна опять сбилась с пути. Утром 23 апреля в городе было очень холодно: в 6 часов — всего +1,1 градуса, а к 8 утра — лишь +1,7, передает СЗ УГМС.

Что случилось ночью

Синоптики заранее предупреждали о сильном похолодании. Ещё вчера вечером в город дошёл атмосферный фронт, вместе с дождём и снегом, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На конец апреля это уже почти зимний сценарий. Особенно на фоне того, что ещё недавно погода казалась вполне весенней.

Какая погода сейчас

Сегодня в Петербурге уже облачно с прояснениями, но теплее от этого не стало. На улице по-прежнему холодно, ветер делает погоду ещё неприятнее.

В таких условиях ощущение температуры обычно ниже, чем показывает термометр. Поэтому без теплой куртки и шапки лучше не выходить.

Что дальше

По прогнозам, холодная и сырая погода ещё задержится. Местами по Петербургу и в районах возможны новые осадки, включая мокрый снег, а потепление придёт не сразу.

Такой апрель уже не удивляет, но каждый раз всё равно выбивается из привычного ритма.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью