Уволили? В Петербурге это не приговор: большинство рекрутеров смотрят на другое

В условиях растущего дефицита кадров на рынке специалисты по найму в Санкт-Петербурге всё меньше обращают внимание на запись об увольнении в трудовой книжке соискателя, сообщает «Петербургский дневник».
По данным исследования SuperJob, 67% петербургских рекрутеров отметили, что подобные формулировки практически не оказывают влияния на их решение.
Таким образом, акцент в подборе сотрудников смещается в сторону анализа навыков и профессионального опыта, а не на официальные основания ухода с прошлого места работы.
Среди жителей Петербурга 77% покидали прежние компании по собственному желанию. Ещё 13% ушли по соглашению сторон, 7% были вынуждены уйти в связи с сокращением, и 3% называли другие причины.
Выяснилось также, что мужчины чаще женщин прекращают трудовые отношения по соглашению сторон, и чем старше работник, тем выше вероятность такого расставания с работодателем.
Больше половины опрошенных (54%) уверены, что отметка о причине увольнения в документах не оказывает влияния при дальнейшем поиске работы. В кадровой сфере изменяются традиционные подходы: формальные обстоятельства все реже служат препятствием для приема на новую должность.
Опрос также выявил, что петербуржцы старше 45 лет чаще, чем молодежь, предпочитают расставаться с работодателем именно по соглашению сторон.
