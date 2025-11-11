Городовой / Город / Уволили? В Петербурге это не приговор: большинство рекрутеров смотрят на другое
Уволили? В Петербурге это не приговор: большинство рекрутеров смотрят на другое

Опубликовано: 11 ноября 2025 07:03
В обсуждении темы увольнений всё большее значение придаётся анализу профессиональных качеств и умений сотрудников.

В условиях растущего дефицита кадров на рынке специалисты по найму в Санкт-Петербурге всё меньше обращают внимание на запись об увольнении в трудовой книжке соискателя, сообщает «Петербургский дневник».

По данным исследования SuperJob, 67% петербургских рекрутеров отметили, что подобные формулировки практически не оказывают влияния на их решение.

Таким образом, акцент в подборе сотрудников смещается в сторону анализа навыков и профессионального опыта, а не на официальные основания ухода с прошлого места работы.

Среди жителей Петербурга 77% покидали прежние компании по собственному желанию. Ещё 13% ушли по соглашению сторон, 7% были вынуждены уйти в связи с сокращением, и 3% называли другие причины.

Выяснилось также, что мужчины чаще женщин прекращают трудовые отношения по соглашению сторон, и чем старше работник, тем выше вероятность такого расставания с работодателем.

Больше половины опрошенных (54%) уверены, что отметка о причине увольнения в документах не оказывает влияния при дальнейшем поиске работы. В кадровой сфере изменяются традиционные подходы: формальные обстоятельства все реже служат препятствием для приема на новую должность.

Опрос также выявил, что петербуржцы старше 45 лет чаще, чем молодежь, предпочитают расставаться с работодателем именно по соглашению сторон.

Ранее сообщалось о возможном появлении в России системы публичных рейтингов для управляющих компаний.

Автор:
Юлия Аликова
