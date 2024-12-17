Уже подыскиваете плейлист для Новогодней ночи? Для петербуржцев подготовили сразу пять

Уже перевалило за середину декабря и пришло время выбрать плейлист, который подарит вам праздничное настроение! Lifehacker.ru собрал музыку на любой вкус – от зарубежных хитов до советских песен.

Зарубежная новогодняя музыка

В этом плейлисте собраны лучшие западные композиции. Фрэнк Синатра и его современники подарят вам незабываемое ощущение волшебства и исполнения всех желаний. А треки от Леди Гаги и Twenty One Pilots добавят нотку свежести. И конечно же, никуда без вечного Jingle Bells!

Русская новогодняя музыка последних лет

Для любителей актуальных русских хитов подготовили подборку, которая идеально подойдет для праздничных вечеринок. Танцуйте и подпевайте любимым исполнителям!

Русская новогодняя музыка 90-х, 00-х и 10-х

Этот плейлист предназначен для тех, кто хочет окунуться в ностальгию. От Андрея Губина до Дискотеки Аварии – все самое лучшее собрано здесь. А Митя Фомин снова напомнит нам, что «все будет хорошо».

Новогодняя музыка для детей

Специальный раздел с детскими песнями и мелодиями из любимых мультфильмов создан для самых маленьких. Однако даже взрослым иногда полезно вернуться в детство.

Советское ретро и саундтреки

Для тех, кто любит классику, отлично подойдет плейлист с советской музыкой. Голоса Никулина и Гурченко перенесут вас в эпоху старых добрых Новогодних фильмов.