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Уже подыскиваете плейлист для Новогодней ночи? Для петербуржцев подготовили сразу пять

17 декабря 2024 19:32
Уже подыскиваете плейлист для Новогодней ночи? Для петербуржцев подготовили сразу пять
Уже подыскиваете плейлист для Новогодней ночи? Для петербуржцев подготовили сразу пять
Фото Городовой.ру

Угодили всем.

Уже перевалило за середину декабря и пришло время выбрать плейлист, который подарит вам праздничное настроение! Lifehacker.ru собрал музыку на любой вкус – от зарубежных хитов до советских песен.

Зарубежная новогодняя музыка

В этом плейлисте собраны лучшие западные композиции. Фрэнк Синатра и его современники подарят вам незабываемое ощущение волшебства и исполнения всех желаний. А треки от Леди Гаги и Twenty One Pilots добавят нотку свежести. И конечно же, никуда без вечного Jingle Bells!

Русская новогодняя музыка последних лет

Для любителей актуальных русских хитов подготовили подборку, которая идеально подойдет для праздничных вечеринок. Танцуйте и подпевайте любимым исполнителям!

Русская новогодняя музыка 90-х, 00-х и 10-х

Этот плейлист предназначен для тех, кто хочет окунуться в ностальгию. От Андрея Губина до Дискотеки Аварии – все самое лучшее собрано здесь. А Митя Фомин снова напомнит нам, что «все будет хорошо».

Новогодняя музыка для детей

Специальный раздел с детскими песнями и мелодиями из любимых мультфильмов создан для самых маленьких. Однако даже взрослым иногда полезно вернуться в детство.

Советское ретро и саундтреки

Для тех, кто любит классику, отлично подойдет плейлист с советской музыкой. Голоса Никулина и Гурченко перенесут вас в эпоху старых добрых Новогодних фильмов.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Праздники
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