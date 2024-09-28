Ужин был просто огонь, и это не в переносном смысле: в Петербурге внезапно загорелся ресторан

В Петербурге ужин в одном из ресторанов превратился в настоящий кошмар для посетителей и сотрудников заведения. Вечером 26 сентября на кухне внезапно вспыхнул пожар, который вызвал панику и немедленную эвакуацию. Взволнованных людей вывели на улицу — всего на свежем воздухе оказались 30 человек.

МЧС оперативно отреагировало на вызов, и на место происшествия прибыли спасатели. Огонь охватил кухонное помещение площадью 15 квадратных метров в ресторане, занимающем общую площадь 300 квадратных метров. Ведомство сообщило, что, к счастью, никто из находившихся в здании не пострадал, хотя ситуация была действительно напряженной.

Уже в 21:32 огонь был полностью потушен усилиями 15 спасателей и трех спецмашин. Посетители и сотрудники, выбежавшие на улицу в ужасе, смогли вздохнуть с облегчением, когда увидели, что пожар ликвидирован, и все обошлось без жертв.