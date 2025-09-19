Городовой / Город / «Работа на данный момент ограничена»: что происходит в Пулково и почему петербуржцы в недоумении
«Работа на данный момент ограничена»: что происходит в Пулково и почему петербуржцы в недоумении

Опубликовано: 19 сентября 2025 12:10
сайт Пулково не работает
globallookpress/ Maksim Konstantinov

При попытке перейти на сайт аэропорта пользователи видят уведомление о проведении технических работ.

Сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся кибератаке. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в своем телеграм-канале.

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена», — говорится в публикации.

Сотрудники аэропорта активно работают над восстановлением его полноценного функционирования.

Чем это грозит пассажирам?

Сам аэропорт Пулково работает штатно. Регистрация, обслуживание рейсов осуществляются в обычном режиме.

Реакция петербуржцев

Жители Петербурга обеспокоены инцидентом.

“Хорошо, что только сайт, а то словосочетание “Пулково упал” звучит жутковато”, — пишут они в социальных сетях.

Автор:
Ксения Пронина
