«Работа на данный момент ограничена»: что происходит в Пулково и почему петербуржцы в недоумении

Сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся кибератаке. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в своем телеграм-канале.
«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена», — говорится в публикации.
Сотрудники аэропорта активно работают над восстановлением его полноценного функционирования.
Чем это грозит пассажирам?
Сам аэропорт Пулково работает штатно. Регистрация, обслуживание рейсов осуществляются в обычном режиме.
Реакция петербуржцев
Жители Петербурга обеспокоены инцидентом.
“Хорошо, что только сайт, а то словосочетание “Пулково упал” звучит жутковато”, — пишут они в социальных сетях.