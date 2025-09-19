Загадки русского застолья: откуда пошла традиция убирать пустые бутылки

Эта небольшая традиция объединяет несколько слоев истории и культуры. В ней есть и доля юмора из казачьих приключений в Париже, и народная мудрость, и современный этикет.

На праздничный стол в России никогда не ставят пустые бутылки от алкоголя. Их убирают быстро и без лишних вопросов. Эта простая привычка, которая имеет интересную историю и несколько объяснений.

История с казаками и Парижем

Самое любопытное объяснение уходит корнями в начало XIX века. После победы в Отечественной войне 1812 года русская армия с Александром I вошла в Париж.

Казаки часто ходили в парижские трактиры и быстро заметили: в ресторанах платят не за выпитое, а за количество пустых бутылок на столе.

Чтобы сэкономить, они начали прятать часть пустых бутылок под стол. Этот забавный случай описан в романе Жорж Санд "Казаки в Париже", пишет Русская семерка.

Такое практическое поведение могло со временем превратиться в привычку и перекочевать с ресторанов на домашние застолья.

Народные суеверия

С пустыми бутылками связаны и более мистические объяснения. В русском фольклоре пустота часто считалась чем-то плохим.

Считалось, что если оставить на столе пустые бутылки, это может привлечь злых духов или неудачу, сообщает lisa.ru.

Кроме того, в народе говорили, что в доме, где не убирают пустую посуду, не будет денег. Оттуда и пошла известная поговорка: «Пустая посуда на столе — пустой кошелек в кармане».

Люди верили, что уход за домом связан не только с чистотой, но и с удачей и благополучием семьи.

Современный взгляд на традицию

Сегодня большинство людей уже не думают о мистике, но привычка оставаться актуальной. Пустые бутылки на столе создают ощущение беспорядка. Они мешают ставить новые блюда и напитки, пишет АиФ.

Кроме того, если оставить пустые бутылки на виду, это может стать неверным сигналом: мол, застолье заканчивается, пора расходиться.

Так что уборка пустых бутылок на празднике — это не только удобно, но и вежливо по отношению к гостям.