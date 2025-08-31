В 2025 году петербуржцы с несколькими квартирами «озолотятся»: «Городовой» узнал, как вырастет стоимость аренды жилья

В беседе с «Городовым» президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская подтвердила, что осенью 2025 года Петербург столкнётся с резким скачком цен на аренду жилья.
По её словам, ежегодно в августе и сентябре рынок переживает традиционный всплеск спроса, который в этом году будет особенно заметен.
«Сентябрьский скачок — это предсказуемый сценарий: массовый приток студентов, преподавателей и семей с детьми создаёт условия для рынка арендодателя. Предложений меньше, спрос огромный, и это закономерно толкает цены вверх», — объяснила эксперт.
По словам Ковалеровой-Павловской, больше всего удорожание ощущается в районах с развитой инфраструктурой и близостью к вузам: Васильевский остров, Приморский, Выборгский и Московский.
Здесь студии в сентябре будут стоить в среднем от 35 до 50 тысяч рублей в месяц, а однокомнатные квартиры — от 40 до 65 тысяч рублей.
Тем, кто рассчитывает на более доступное жильё, эксперт советует обратить внимание на спальные районы: Красносельский, Кировский, Фрунзенский, Невский и Калининский. В этих локациях студии можно найти за 28–40 тысяч рублей, а однокомнатные квартиры — за 33–48 тысяч рублей.
По данным аналитических порталов («Авито», «Яндекс.Недвижимость», «Аренда-Питер»), с мая по сентябрь количество предложений в Петербурге сокращается на 15–25%, при этом средняя стоимость аренды растёт на 10–20% в топовых локациях.
«Если планируете переезд, начинать поиски лучше заранее — ещё в июне или июле. Осенью хорошие варианты разбирают за считаные часы, и ставки в популярных районах растут почти ежедневно», — заключила Ковалерова-Павловская.