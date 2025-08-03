В черном перце нашли бактерии: вот в каких брендах и стоит ли паниковать?

Недавняя проверка Росконтроля выявила бактерии — сульфитредуцирующие клостридии — в образцах брендов «Едим дома» и «Трапеза».
Эти микроорганизмы, попав в благоприятную среду, могут вызвать серьёзные пищевые отравления. Их появление в специях связано с загрязнением сырья на стадии сбора и обработки.
Кроме того, во всех проверенных образцах (в том числе Kamis, Kotanyi и Santa Maria) зафиксировано повышенное содержание токсичных элементов — кадмия и свинца, хотя и в пределах допустимого для специй.
Чтобы снизить риски:
- лучше покупать цельный перец горошком;
- измельчать непосредственно перед употреблением;
- хранить в герметичной упаковке, в сухом и тёмном месте.
И главное: перец полезен, но в умеренных количествах. Особенно если вы любите острое — будьте внимательны к качеству.