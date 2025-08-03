Городовой / Общество / В черном перце нашли бактерии: вот в каких брендах и стоит ли паниковать?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Каждый пятый — в скрытой группе риска: учёные о предрасположенности россиян к ожирению Город
Химия у метро «Технологический институт»: где находится необычный памятник великому ученому в Петербурге Город
Семь миллиардов — в землю: Петербург за два года «посадит» их в ландшафт Город
«Это не для нас»: что думают жители Петербурга о новых гигантах, которые могли бы стать метро Город
Январские пенсии — под ёлку: в Госдуме сообщили, что выплаты начнутся уже в конце декабря Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

В черном перце нашли бактерии: вот в каких брендах и стоит ли паниковать?

Опубликовано: 3 августа 2025 17:30
перец
В черном перце нашли бактерии: вот в каких брендах и стоит ли паниковать?
Фото: Городовой.ру

Росконтроль провел проверку.

Недавняя проверка Росконтроля выявила бактерии — сульфитредуцирующие клостридии — в образцах брендов «Едим дома» и «Трапеза».

Эти микроорганизмы, попав в благоприятную среду, могут вызвать серьёзные пищевые отравления. Их появление в специях связано с загрязнением сырья на стадии сбора и обработки.

Кроме того, во всех проверенных образцах (в том числе Kamis, Kotanyi и Santa Maria) зафиксировано повышенное содержание токсичных элементов — кадмия и свинца, хотя и в пределах допустимого для специй.

Чтобы снизить риски:

  • лучше покупать цельный перец горошком;
  • измельчать непосредственно перед употреблением;
  • хранить в герметичной упаковке, в сухом и тёмном месте.

И главное: перец полезен, но в умеренных количествах. Особенно если вы любите острое — будьте внимательны к качеству.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью