В гранулах арабики не обнаружено? Что мы на самом деле пьем под видом растворимого кофе

Мистификаций на эту тему существует вагон и маленькая тележка.

Растворимый кофе — напиток с двойной репутацией: для одних он «порошковая подделка», для других — спасение в офисе или в дороге. Но если копнуть глубже, выясняется: это действительно кофе, просто прошедший длинный технологический путь.

Что это вообще такое?

Миф о «ненастоящем» растворимом кофе развенчивается просто: его делают из тех же зёрен арабики и робусты, что и обычный зерновой. Разница в том, что заваривание происходит заранее.

Обжаренные и молотые зёрна экстрагируют в гигантских машинах, сгущают и высушивают. Так рождаются гранулы или порошок, которые мы заливаем кипятком.

Почему он часто невкусный

Секрет прост — экономия. Производители берут дешёвое сырьё вроде робусты, варят его при экстремальных температурах и давлениях, а потом маскируют грубый вкус ароматизаторами.

В результате вместо кофейного букета ощущается горечь и «пластиковый» запах. Сублимированный кофе (заморозка и вакуумная сушка) лишён этих проблем, но стоит заметно дороже.

Состав и влияние на здоровье

Растворимый кофе остаётся натуральным продуктом. В нём сохраняются кофеин, хлорогеновые кислоты и антиоксиданты, пусть и в меньших количествах.

Наука подтверждает: умеренное потребление снижает риск диабета второго типа и болезни Паркинсона. Калорий почти нет, пока не добавишь сахар и сливки. Минус — агрессивное воздействие на желудок: дешёвый растворимый кофе способен вызывать изжогу, тяжесть, раздражение слизистой.

Что добавляют в банки и стики

Здесь стоит быть внимательным. Вместо «100% кофе» можно получить смесь с сухими сливками, сахаром, ароматизаторами и даже злаками. Чистый растворимый кофе обязан содержать только кофейный экстракт — всё остальное превращает его в «кофейный напиток».

Растворимый vs зерновой

Зерновой выигрывает вкусом, сложностью и ароматом. Растворимый берёт удобством и сроком хранения: он может пролежать три года, тогда как зёрна без свежести погибают через полгода. Цена парадоксальна: хороший сублимированный кофе обойдётся дороже среднего зернового.