В каком театре играет Татьяна Васильева?

Новым этапом в карьере Татьяны Васильевой стал театр «Миллениум», где она продолжает радовать зрителей яркими образами и профессиональным мастерством.

Татьяна Васильева — ведущая актриса театра «Миллениум» в Москве. Этот независимый театр с современным репертуаром она присоединила к своей творческой биографии в 2015 году.

Театр «Миллениум»

Театр «Миллениум» под руководством Валерия Пономаренко специализируется на современных драматических и комедийных постановках. В репертуаре — как оригинальные спектакли, так и адаптации популярных произведений. Васильева стала одной из ключевых актрис труппы, её роли отличаются глубиной и харизмой.

Среди заметных работ Татьяны Васильевой в «Миллениуме»:

комедия «Он в Аргентине»;

спектакль «Ловушка для мужа / Поймай меня, если сможешь», где актриса исполнила двойную роль;

«Неисправимый лгун».

Интересные факты

Карьерный путь. За свою долгую карьеру Татьяна Васильева сменила несколько театров. Она начинала в Московском театре сатиры (1969–1983), затем работала в Театре имени Маяковского (1983–1992), а в середине 1990-х годов присоединилась к «Школе современной пьесы». Каждый этап её пути был связан с новыми творческими вызовами и значительными ролями.

Конфликты и увольнения. Уход из Театра сатиры был связан с конфликтом из-за отказа принять в труппу её второго мужа, Георгия Мартиросяна. Из Театра Маяковского Васильева была уволена в 1992 году по причине нарушения трудовой дисциплины.

Кино и телевидение. Помимо театральной карьеры, Васильева известна ролями в кино и на телевидении. Она снималась в таких фильмах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тётя!», а также участвовала в телепроектах на Первом канале, включая «Между нами, девочками» и «Дело ваше…».

Семья и преемственность. Сын Татьяны Васильевой, Филипп, также стал актёром. В некоторых проектах они выступали вместе, что подчёркивает преемственность поколений в семье.

Награды. Актриса — народная артистка Российской Федерации, обладательница орденов Почёта (2013) и Дружбы (2023), а также других наград, включая премии «Ника», «Кинотавр» и «Золотой Овен».

