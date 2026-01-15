Городовой / Город / В Ленобласти готовят внезапные антикоррупционные ревизии: кто окажется на крючке у проверяющих?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

В Ленобласти готовят внезапные антикоррупционные ревизии: кто окажется на крючке у проверяющих?

Опубликовано: 15 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
В Ленобласти готовят внезапные антикоррупционные ревизии: кто окажется на крючке у проверяющих?
В Ленобласти готовят внезапные антикоррупционные ревизии: кто окажется на крючке у проверяющих?
Городовой ру

Губернатор области издал распоряжение, связанное с дальнейшим регулированием в регионе.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил план проведения антикоррупционного контроля на 2026 год. Как сообщили представители областной администрации, план предусматривает проверки в девяти учреждениях. Среди них — Волховский дом социального проживания, Приозерская межрайонная больница, школа-интернат «Красные Зори», а также Ломоносовская станция по борьбе с болезнями животных.

За организацию и проведение этих проверочных мероприятий отвечает управление, осуществляющее профилактику коррупции и других нарушений законности при администрации губернатора региона. В администрации уточнили, что данное ведомство будет координировать все этапы контрольных процедур. Решение об этом было принято в рамках плановой работы по противодействию коррупции в субъекте.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью