В Ленобласти готовят внезапные антикоррупционные ревизии: кто окажется на крючке у проверяющих?

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил план проведения антикоррупционного контроля на 2026 год. Как сообщили представители областной администрации, план предусматривает проверки в девяти учреждениях. Среди них — Волховский дом социального проживания, Приозерская межрайонная больница, школа-интернат «Красные Зори», а также Ломоносовская станция по борьбе с болезнями животных.
За организацию и проведение этих проверочных мероприятий отвечает управление, осуществляющее профилактику коррупции и других нарушений законности при администрации губернатора региона. В администрации уточнили, что данное ведомство будет координировать все этапы контрольных процедур. Решение об этом было принято в рамках плановой работы по противодействию коррупции в субъекте.
