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В Ленобласти щенок выскочил из электрички и пропал: драматическая история получила неожиданный конец

Опубликовано: 5 апреля 2025 12:01
 Проверено редакцией
Щенок выскочил из поезда
В Ленобласти щенок выскочил из электрички и пропал: драматическая история получила неожиданный конец
Фото: Городовой.ру
Волонтеры и неравнодушные люди помогали искать породистого красавца. 

История щенка по кличке Блюм, потерявшегося после того, как он случайно оказался в электричке, завершилась на позитивной ноте. Щенок ивисской борзой два дня провёл на улице после того, как случайно оказался на станции Колпино.

Как потерялся щенок

История началась вечером 1 апреля, когда семимесячный щенок выбежал за пределы дачного участка и запрыгнул в скоростной поезд «Ласточка» на станции Поповка. Спустя несколько минут он оказался на следующей станции — в Колпино, где по словам очевидцев, его якобы высадили из вагона.

Волонтёрская группа «Юки дома» совместно с хозяйкой Анастасией тут же начала активные поиски щенка. Информация быстро распространилась в соцсетях, вызвав широкий общественный резонанс. В поисках животного приняли участие около сотни добровольцев.

«Мы были в постоянном напряжении, он мог находиться где угодно. Благодаря активности местных жителей и огласке в СМИ удалось обнаружить место, где часто появлялся Блюм», — рассказали волонтёры.

Неожиданная развязка

Вечером 3 апреля поступил сигнал от очевидца, заметившего собаку в одном и том же месте уже не первый раз. Анастасия, следуя строгим инструкциям волонтёров, отправилась туда с ребёнком и смогла безопасно забрать Блюма домой, передает РБК.

«Это была огромная радость и облегчение. Я безмерно благодарна всем, кто не остался равнодушен, особенно волонтёрам, без них я бы не справилась», — отметила хозяйка собаки.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщают, что после инцидента с котом Твиксом ни кто из проводников бы не стал выбрасывать животное. Учитывая тот факт, что щенок сам прибежал в знакомое место, историю можно назвать волшебной.

Автор:
Игорь Мустафин
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