Зависимость от иностранной рабочей силы: какие профессии закроют для мигрантов в Ленобласти

Работа мигрантов в такси уже запрещена, скоро могут запретить им работать и в других сферах.

В Ленинградской области готовятся новые ограничения для иностранных рабочих. Речь идет о том, где именно мигранты смогут работать и где им запретят трудиться.

Эти изменения напрямую затронут социальные учреждения, а также сферы, связанные с безопасностью и здравоохранением, пишет Росбалт.

Запреты, которые уже действуют и планируются

Еще летом в регионе запретили мигрантам работать в такси и курьерами. Сейчас власти Ленобласти рассматривают возможность расширить запреты, пишет КП.

Теперь планируется ограничить работу мигрантов в детских садах, школах, медицинских учреждениях и организациях, связанных с безопасностью граждан.

Почему ограничения вводят и каковы причины

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в экономике региона действительно не хватает специалистов.

Мигранты часто занимают рабочие места в сферах, где не хватает местных кадров. Однако слишком большая зависимость от иностранной рабочей силы вызывает обеспокоенность.

Поэтому власти хотят сузить круг профессий и областей, где мигранты могут работать, одновременно делая ставку на подготовку собственных специалистов.

Последствия запрета работы мигрантов: советы учёных

Ученые, как пишет журнал Moskvich Mag, предупреждают, что запреты работы мигрантов несут не только социальные, но и серьезные финансовые последствия.

По их мнению, бюджеты недополучают налоги и доходы, а жители в итоге платят больше — вырастают тарифы и цены на услуги.

В Петербурге уже пытались запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Однако этот запрет отменили из-за риска ухудшения качества услуг и роста проблем с кадрами.

Эксперты в других регионах считают, что подобные меры — тревожная тенденция, которая может привести к дефициту рабочих рук и росту теневой занятости мигрантов.