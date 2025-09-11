Зависимость от иностранной рабочей силы: какие профессии закроют для мигрантов в Ленобласти

В Ленинградской области готовятся новые ограничения для иностранных рабочих. Речь идет о том, где именно мигранты смогут работать и где им запретят трудиться.
Эти изменения напрямую затронут социальные учреждения, а также сферы, связанные с безопасностью и здравоохранением, пишет Росбалт.
Запреты, которые уже действуют и планируются
Еще летом в регионе запретили мигрантам работать в такси и курьерами. Сейчас власти Ленобласти рассматривают возможность расширить запреты, пишет КП.
Теперь планируется ограничить работу мигрантов в детских садах, школах, медицинских учреждениях и организациях, связанных с безопасностью граждан.
Почему ограничения вводят и каковы причины
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в экономике региона действительно не хватает специалистов.
Мигранты часто занимают рабочие места в сферах, где не хватает местных кадров. Однако слишком большая зависимость от иностранной рабочей силы вызывает обеспокоенность.
Поэтому власти хотят сузить круг профессий и областей, где мигранты могут работать, одновременно делая ставку на подготовку собственных специалистов.
Последствия запрета работы мигрантов: советы учёных
Ученые, как пишет журнал Moskvich Mag, предупреждают, что запреты работы мигрантов несут не только социальные, но и серьезные финансовые последствия.
По их мнению, бюджеты недополучают налоги и доходы, а жители в итоге платят больше — вырастают тарифы и цены на услуги.
В Петербурге уже пытались запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Однако этот запрет отменили из-за риска ухудшения качества услуг и роста проблем с кадрами.
Эксперты в других регионах считают, что подобные меры — тревожная тенденция, которая может привести к дефициту рабочих рук и росту теневой занятости мигрантов.