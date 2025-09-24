Грязь, смех и первый мяч: чем запомнилось 24 сентября в истории Петербурга

В череде исторических дат Санкт-Петербурга 24 сентября занимает особое место, связанное как с зарождением одного из самых популярных видов спорта, так и с важными достижениями в авиации.

1893: «Трубочисты» на поле

12 сентября 1893 года (по старому стилю) на ипподроме на Семеновском плацу состоялось событие, которое, возможно, положило начало футболу в России.

Между командами «Спорт» и «Петербургским кружком спортсменов» прошла игра в «ножной мяч». Газетные хроники того времени описывают зрелище с немалой долей юмора:

«Господа спортсмены в белых костюмах, бегая по грязи, то и дело шлепались со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех…» — отмечала газета «Петербургский листок».

Загадка даты: 1893 или 1897?

Несмотря на яркое описание игры, официальным годом появления футбольных команд в России считается 1897 год. Существует версия, что упоминание матча 24 сентября 1893 года — это более позднее изобретение, призванное «состарить» отечественный футбол.

Предполагается, что в игре участвовали спортсмены «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта», которые не были профессиональными футболистами (бегуны, пловцы, велосипедисты), а просто разделились на команды перед матчем.

Как пишет panevin.ru, при этом, в некоторых источниках фигурирует дата 24 октября 1893 года, которая кажется неверной, поскольку «Петербургский листок» явно указывал на сентябрь.

1911: Мировой авиационный рекорд

Совершенно иная история связана с 24 сентября 1911 года. В этот день летчик Всеволод Абрамович, стартовав с Корпусного аэродрома на самолете «Райт», установил мировой рекорд длительности полета.

Ему удалось продержаться в воздухе с четырьмя пассажирами свыше 45 минут.

Это достижение стало важной вехой в развитии российской авиации, продемонстрировав возможности аэропланов и мастерство пилота.