В обход Мурино и Нового Девяткино: 555 метров новой четырехполоски у ТПУ «Девяткино»

Четыре полосы в обход вечных заторов

Во Всеволожском районе Ленобласти решили перекроить дорожную схему у будущего транспортного узла «Девяткино». Теперь у водителей появится шанс объехать пробки в Мурино и Новом Девяткино по новой четырехполосной дороге, передает источник.

Региональное правительство 20 апреля утвердило свежие правки в документацию по планировке территории для ТПУ «Девяткино».

Главное изменение касается зоны будущей магистрали. Речь про выезд из Петербурга сразу от КАД в обход двух проблемных точек - Мурино и Нового Девяткино.

Новая дорога подключится к региональной трассе Санкт-Петербург - Матокса аккурат в створе Гражданского проспекта.

Сколько полос и метров построят

Протяженность нового участка - 555 метров , и это будет полноценная четырехполосная дорога с регулируемым движением.

Короткий, но очень важный кусочек, который, по задумке, должен распутать вечно забитый въезд в два крупных жилых массива.

Игорь Кулаков, председатель комитета градостроительной политики Ленобласти, объяснил: корректировка нужна, чтобы точнее привязать будущий пересадочный узел к новой дорожной схеме.

По его словам, именно такие локальные решения собирают разрозненные потоки в работающую систему и дают дополнительные связи.

Что даст этот участок

Выход из Петербурга в обход Мурино и Нового Девяткино. Четыре полноценные полосы вместо узкого горлышка. Стыковку с трассой на Матоксу через Гражданский проспект. Разгрузку самых напряженных въездов в район.

Если вы каждый день мучаетесь на въезде в Мурино или Новое Девяткино - присматривайтесь к этой стройке. 555 метров новой четырехполоски звучит не героически, но именно такие «коротыши» часто перешивают пробки в живой поток.

Пока чиновники доводят бумаги, стоит уже сейчас проложить в навигаторе альтернативу через будущий выезд от КАД — привыкать к новому маршруту будет легче.

