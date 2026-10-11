В октябре побросали семена и забыли до весны: 5 цветов для подзимнего посева - эффектные и неприхотливые

Календула, астра, космея, эшшольция и василек прекрасно зимуют в почве

Подзимний посев экономит время весной и даёт закалённые растения. Семена проходят естественную стратификацию, всходят раньше и меньше болеют. Касается это и цветов. Садоводы назвали пять цветов, которые можно сеять под зиму.

Астра однолетняя

Астра при весеннем посеве часто страдает от фузариоза. Октябрьский посев убирает эту проблему. Весенние всходы получаются коренастыми и крепкими, цветение наступает на 2–3 недели раньше. Сеять можно под зиму в октябре или весной на рассаду.

Календула

Календула — неприхотливый однолетник. Её семена не боятся морозов, а естественная стратификация только укрепляет всходы. Сеют свежесобранные семена, всходы появляются ранней весной. Календула цветёт всё лето и отпугивает вредителей.

Космея

Семена космеи отлично переносят зиму, всходы появляются ранней весной, цветение наступает раньше, чем при посадке через рассаду. К почвам нетребовательна. Осенний посев позволяет получить цветущие ковры уже в начале лета.

Эшшольция

Эшшольция имеет стержневой корень, поэтому плохо переносит пересадку. Посев сразу на постоянное место в октябре — идеальное решение для нее. Семена не боятся холода, всходы появляются рано. Предпочитает открытые солнечные места.

Василёк

Василёк однолетний прекрасно переносит зимовку в почве, выдавая весной дружные, густые всходы. Бывает не только нежно-голубого цвета, но и других оттенков. Размножается самосевом.

Сроки подзимнего посева

Спешить не нужно. Семена должны уйти в землю, но не успеть прорасти до морозов. Ориентируйтесь на температуру почвы: она должна остыть до 0...+3 C на глубине 5 см. Смотреть нужно на погоду в регионе, но примерные даты такие:

Средняя полоса. Посев с 20 октября по 10 ноября, когда ночные температуры устанавливаются в районе 0...−3 C.

Посев с 20 октября по 10 ноября, когда ночные температуры устанавливаются в районе 0...−3 C. Южные регионы . В конце ноября и до первых дней декабря.

. В конце ноября и до первых дней декабря. Сибирь и Урал. Подготовку грядок завершают в сентябре, посев — в конце октября или ноябре. В холодных регионах можно начинать со второй декады октября.

Совет: для подзимнего посева увеличьте норму семян примерно на треть, так как часть может погибнуть зимой. Посевы не поливайте, чтобы не спровоцировать прорастание при оттепелях.

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