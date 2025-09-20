Городовой / Общество / В отличие от фрейлин: почему императрица Александра Фёдоровна не красила ногти
В отличие от фрейлин: почему императрица Александра Фёдоровна не красила ногти

Опубликовано: 20 сентября 2025 22:30
В отличие от фрейлин: почему императрица Александра Фёдоровна не красила ногти
Фото: Городовой.ру

Хотя и посещала светские рауты.

Маникюр в начале XX века был роскошью, доступной сливкам общества. Розовые пудры, восковые пасты, блестящие полировки из Нью-Йорка — всё это захватывало модниц по обе стороны Атлантики. Но не жену Николая II.

Александра Фёдоровна, внучка английской королевы, была воспитана в строгих викторианских традициях. Простота во всём — от кружевных платьев до причесок.

Но решающим фактором стал сам император. Николай II терпеть не мог наманикюренные ногти. Замша для полировки? «Излишество». Цветное покрытие? «Пошлость».

Её руки были безупречны, но всегда естественные. Без блеска, без пудры, без модных красок. Зато унизаны драгоценностями: аметисты, аквамарины, жемчуг — Николай дарил украшения щедро, компенсируя отказ от веяний моды.

Для Александры красота была в сдержанности. А идеально ухоженные, но ненакрашенные руки стали её личной подписью — тихим протестом против показной роскоши начала века.

Игорь Мустафин
Общество
