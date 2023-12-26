В пакетиках или листовой: эксперт подробно объяснил, какой чай полезнее

Какой чай лучше выбирать в магазине

Пакетированный чай очень удобный и, на первый взгляд, ничем не уступает листовому. Но на деле разница все-таки есть. Вот какой продукт считается более натуральным и полезным.

Разница между листовым и пакетированным чаем заключается в качестве сырья. Зачастую в пакетики фасуют сырье не первого сорта, а еще добавляют ароматизаторы и красители, отметил шеф-бармен Bra Bar Олег Покровский.

«Некоторые материалы, которые используют для изготовления самих пакетиков, тоже могут наносить вред здоровью. Поэтому, как правило, качество листового чая гораздо выше. Пакетированный чай тоже может быть полезным, но его нужно выбирать среди премиальных линеек. Они не уступают по качеству рассыпному продукту», — заключил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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