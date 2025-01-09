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Как получить выплату к юбилею свадьбы?

9 января 2025 22:02
Свадьба
Как получить выплату к юбилею свадьбы?
Городовой ру/ globallookpress/ Maksim Konstantinov

Оказывается наличие семьи может приносить дивиденды.

Для некоторых пар в Петербурге наступает особенный момент, когда государство готово выразить благодарность за долгие годы совместной жизни. Речь идет о выплате, которую супруги могут получить в честь своего свадебного юбилея. Такая мера поддержки предусмотрена для пар, проживших вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет. Рассмотрим, кому положена эта выплата и как ее оформить.

Размер выплаты

Суммы выплат зависят от региона. Например, в Санкт-Петербурге за 50 лет брака выплачивается 50 тысяч рублей, за 60 лет — 60 тысяч рублей, а за 70 лет — 70 тысяч рублей. В некоторых регионах помимо денежной компенсации пары могут быть приглашены на торжественное мероприятие, где их поздравят и наградят медалями.

Чтобы претендовать на выплату, супруги должны соответствовать следующим критериям:

- Прожить вместе не менее 50 лет. Важен непрерывный брак, если пара разводилась и заключала брак повторно, учитывается только последний период совместной жизни.
- Оба супруга являются гражданами России.
- Постоянное проживание в регионе в течение установленного времени (условие варьируется в зависимости от региона).
- Наличие трудового стажа на территории региона (некоторые регионы предъявляют это требование).

Как оформить выплату?

Заявление подается через МФЦ. Лучше узнать точные сроки подачи документов заранее, так как в некоторых регионах прием заявлений начинается за определенное количество дней до юбилейной даты. Например, в Петербурге документы принимаются не раньше, чем за месяц до знаменательной даты.

Стандартный пакет документов включает:

- паспорта обоих супругов;
- СНИЛС;
- свидетельство о заключении брака;
- реквизиты банковского счета для перевода средств.

Если заявление подает представитель, дополнительно понадобятся его паспорт и документы, подтверждающие полномочия. Срок поступления выплаты уточняется при подаче заявления в МФЦ, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургСемья
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