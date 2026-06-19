Деревни и села России с необычными названиями - они действительно существуют: стоит увидеть своими глазами

На территории России есть множество поселков, которые имеют весьма необычные названия. Некоторые из них кажутся странными, другие - смешными. Рассмотрим самые интересные топонимы.
Ыб
Где находится: Республика Коми, недалеко от Сыктывкара.
Считается, что село приобрело название благодаря слову на языке коми “Ыб”. Его значение - “возвышенность”, “высокое место”.
Большие Коты
Где находится: на берегу озера Байкал.
“Здесь проживает всего 50 человек, а населённый пункт входит в часть 20-километрового маршрута Байкальской тропы. Топоним никак не связан с животными. По основной версии, посёлок получил название из-за того, что в этих местах изготавливали обувь — ко́ты. Это сибирский аналог лаптей”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.
Хомяки
Где находится: Подмосковье, Одинцовский район.
Деревня не имеет никакой связи с животными. Считается, что название было получено из-за неповоротливых и ленивых мужчин, которые раньше проживали на территории села. Со временем это название закрепилось.
Колбаса
Где находится: Новосибирская область, рядом с рекой Чека.
Название дерени не связано с колбасой, так как оно произошло от тюрских слов “колба” - дикий лук и “су” - вода.
Добрые Пчелы
Где находится: Рязанская область, в получасе езды от Рязани.
Раньше монахи Иоанно-Богословского монастыря разводили пчел, из-за чего село и получило свое название.
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