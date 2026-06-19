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Деревни и села России с необычными названиями - они действительно существуют: стоит увидеть своими глазами

Опубликовано: 19 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Деревни и села России с необычными названиями - они действительно существуют: стоит увидеть своими глазами
Деревни и села России с необычными названиями - они действительно существуют: стоит увидеть своими глазами
Городовой ру
Необычные топонимы России

На территории России есть множество поселков, которые имеют весьма необычные названия. Некоторые из них кажутся странными, другие - смешными. Рассмотрим самые интересные топонимы.

Ыб

Где находится: Республика Коми, недалеко от Сыктывкара.

Считается, что село приобрело название благодаря слову на языке коми “Ыб”. Его значение - “возвышенность”, “высокое место”.

Большие Коты

Где находится: на берегу озера Байкал.

“Здесь проживает всего 50 человек, а населённый пункт входит в часть 20-километрового маршрута Байкальской тропы. Топоним никак не связан с животными. По основной версии, посёлок получил название из-за того, что в этих местах изготавливали обувь — ко́ты. Это сибирский аналог лаптей”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Хомяки

Где находится: Подмосковье, Одинцовский район.

Деревня не имеет никакой связи с животными. Считается, что название было получено из-за неповоротливых и ленивых мужчин, которые раньше проживали на территории села. Со временем это название закрепилось.

Колбаса

Где находится: Новосибирская область, рядом с рекой Чека.

Название дерени не связано с колбасой, так как оно произошло от тюрских слов “колба” - дикий лук и “су” - вода.

Добрые Пчелы

Где находится: Рязанская область, в получасе езды от Рязани.

Раньше монахи Иоанно-Богословского монастыря разводили пчел, из-за чего село и получило свое название.

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Автор:
Полина Аксенова
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