Городовой / Новости Петербурга / Минус Московский вокзал, плюс новые турникеты: стройка ВСМ изменит путь домой для тысяч пассажиров с 1 июля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол Полезное
Три «выживших» озера и Приозерский рай: где петербуржцам можно искупаться на выходных Новости Петербурга
Деревни и села России с необычными названиями - они действительно существуют: стоит увидеть своими глазами Полезное
Самый удачный клубничный пирог лета: получается даже у новичков — воздушная сладость к чаю Полезное
Пять человек на место и работа в кармане: почему абитуриенты штурмуют питерские колледжи Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Минус Московский вокзал, плюс новые турникеты: стройка ВСМ изменит путь домой для тысяч пассажиров с 1 июля

Опубликовано: 19 июня 2026 16:15
 Проверено редакцией
Минус Московский вокзал, плюс новые турникеты: стройка ВСМ изменит путь домой для тысяч пассажиров с 1 июля
Минус Московский вокзал, плюс новые турникеты: стройка ВСМ изменит путь домой для тысяч пассажиров с 1 июля
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Поезда теперь будут отправляться и прибывать на станцию Рыбацкое.

С начала июля Московский вокзал перестает принимать пригородные поезда из Волховстроя. Теперь конечной и отправной точкой станет станция Рыбацкое, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Это значит, что доехать до самого центра города на одной электричке больше не получится. Пассажирам придется выходить на окраине и пересаживаться на метро или наземный транспорт.

Зачем это нужно?

Причина глобальная — строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

Чтобы поезда могли летать между столицами за 2 часа 15 минут, нужно полностью перестроить пути и вокзальную инфраструктуру.

Рыбацкое — это надолго?

Пока да. Схема с Рыбацким будет работать до тех пор, пока не построят новый транспортный узел на станции Волковская. Именно она в будущем должна стать полноценным дублером Московского вокзала для электричек.

В самом Рыбацком обещают добавить удобств: открыть дополнительный выход с платформы и больше турникетов.

Что еще построят в городе?

Подготовка к запуску ВСМ — это не только перенос электричек. Проект огромный:

  • У Московского вокзала появится новый терминал для скоростных поездов.
  • Построят новую станцию метро — «Лиговский проспект — 2». Она будет находиться прямо рядом с терминалом ВСМ.
  • Вокруг вокзала сделают большие парковки.

Совет пассажирам

Заранее планируйте время в пути. Пересадка в Рыбацком на метро добавит к вашему обычному маршруту минимум 20–30 минут.

Актуальное расписание лучше проверять в приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте СЗППК перед каждой поездкой, так как график из-за строек может «плавать».

Ранее «Городовой» рассказывал, что РЖД усиливает маршрут до Петербурга дополнительными рейсами.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью