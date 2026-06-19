Минус Московский вокзал, плюс новые турникеты: стройка ВСМ изменит путь домой для тысяч пассажиров с 1 июля

С начала июля Московский вокзал перестает принимать пригородные поезда из Волховстроя. Теперь конечной и отправной точкой станет станция Рыбацкое, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Это значит, что доехать до самого центра города на одной электричке больше не получится. Пассажирам придется выходить на окраине и пересаживаться на метро или наземный транспорт.
Зачем это нужно?
Причина глобальная — строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.
Чтобы поезда могли летать между столицами за 2 часа 15 минут, нужно полностью перестроить пути и вокзальную инфраструктуру.
Рыбацкое — это надолго?
Пока да. Схема с Рыбацким будет работать до тех пор, пока не построят новый транспортный узел на станции Волковская. Именно она в будущем должна стать полноценным дублером Московского вокзала для электричек.
В самом Рыбацком обещают добавить удобств: открыть дополнительный выход с платформы и больше турникетов.
Что еще построят в городе?
Подготовка к запуску ВСМ — это не только перенос электричек. Проект огромный:
- У Московского вокзала появится новый терминал для скоростных поездов.
- Построят новую станцию метро — «Лиговский проспект — 2». Она будет находиться прямо рядом с терминалом ВСМ.
- Вокруг вокзала сделают большие парковки.
Совет пассажирам
Заранее планируйте время в пути. Пересадка в Рыбацком на метро добавит к вашему обычному маршруту минимум 20–30 минут.
Актуальное расписание лучше проверять в приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте СЗППК перед каждой поездкой, так как график из-за строек может «плавать».
Ранее «Городовой» рассказывал, что РЖД усиливает маршрут до Петербурга дополнительными рейсами.