Пять вагонов и три класса комфорта: РЖД усиливает маршрут до Петербурга дополнительными рейсами

Поезда добавили в самые загруженные дни.

РЖД добавили в расписание дополнительные «Ласточки» между Петербугом и Москвой. Мест станет больше, а доехать можно будет с привычным комфортом.

Когда и как едем?

Дополнительные поезда пустят в самые ходовые дни — с пятницы по воскресенье,сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Запоминайте (или скриньте) график:

Из Москвы в Петербург: поезд № 722. Уходит 19 и 20 июня в 18:45. В северную столицу прибудете в 01:12. По пути он захватит пассажиров в Твери и Бологом.

поезд № 722. Уходит 19 и 20 июня в 18:45. В северную столицу прибудете в 01:12. По пути он захватит пассажиров в Твери и Бологом. Из Петербурга в Москву: поезд № 845. Отправляется 20 и 21 июня в 10:20. В Москве будете в 17:45. Здесь остановка только в Бологом.

В каждом составе всего 5 вагонов. Классы обслуживания привычные: «Базовый», «Эконом» и «Комфорт». Для маломобильных пассажиров тоже всё предусмотрено — есть специальные места.

Ленинградский вокзал теперь не узнать

Главная новость для тех, кто давно не был на Комсомольской площади: Ленинградский вокзал открылся после большой реконструкции. Теперь это первый в России полностью «цифровой» вокзал.

Что это значит для обычного человека? Навигация стала проще, везде стоят современные табло, а все сервисы переведены в «цифру».

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что вокзал стал максимально удобным именно для пассажиров, а не просто красивым памятником архитектуры.

Зачем всё это нужно?

Ленинградский вокзал — это сердце огромного узла «Площадь трёх вокзалов». Каждый день здесь проходят 350 тысяч человек. Это как население целого крупного города!

Здесь сходятся две линии метро, МЦД, трамваи и автобусы. И это только начало. К 2040 году людей здесь станет еще на 40% больше.

Кстати, интересный факт: ВСМ позволит долетать до Петербурга всего за 2 часа 15 минут. Но пока этого не случилось, дополнительные «Ласточки» — наш лучший вариант, чтобы быстро и недорого сменить обстановку на выходных.

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