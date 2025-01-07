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В Петербурге появится памятник выше Александровской колонны: где его поставят

7 января 2025 09:32
Вид на Лахта-центр на закате
В Петербурге появится памятник выше Александровской колонны: где его поставят
Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Проект удивляет своим масштабом.

В Санкт-Петербурге будет установлен грандиозный триумфальный столп, посвященный победе России в Северной войне 1700–1721 годов. Колонна будет воздвигнута на Приморском шоссе, рядом с небоскребом Лахта-центр, и по своим размерам превзойдет даже Александровскую колонну на Дворцовой площади.

Местом установки памятника выбрано Приморское шоссе в муниципальном округе Лахта-Ольгино, рядом с Лахта-центром. Это место выбрано не случайно – современный небоскреб и исторический монумент станут контрастным, но гармоничным сочетанием прошлого и настоящего. Проект монумента разработан архитекторами Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми.

Памятный знак представляет собой монументальную композицию из бронзовой триумфальной колонны, установленной на гранитном постаменте высотой 24,3 метра. Постамент украсят медальоны с барельефами и надписями, повествующими о воинских подвигах в период Северной войны. Колонну будет венчать бронзовая фигура императора Петра I высотой 9,5 метра. Высота самой колонны составит 41,95 метра, а общая высота памятника – 82 метра. Это значительно превышает высоту Александровской колонны на Дворцовой площади, которая составляет всего 47,5 метра.

Новый триумфальный столп станет не только памятником воинской славы, но и важной архитектурной доминантой, украшающей въезд в Санкт-Петербург. Его внушительные размеры и художественное исполнение, без сомнения, привлекут внимание жителей и гостей города.

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Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-ПетербургДостопримечательности
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